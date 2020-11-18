«Сохрани тепло детям»: в школах ставят новые окна Еще в десяти образовательных учреждениях Владивостока на минувшей неделе заменили оконные блоки. Новые пластиковые окна уже радуют воспитанников и педагогов трех десятков городских школ. Эта работа ведется в рамках проекта «Сохрани тепло детям», уточняет пресс-служба мэрии.

Всего по данному проекту в приморской столице заменят свыше четырех тысяч старых окон в 55 учреждениях образования. Работы на сегодняшний день выполнены в 32 школах: № 2, 7, 8, 12, 16, 20, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 54, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 73, 77, 79, 81, в Техническом лицее.

Еще в восьми учреждениях ремонт подходит к концу. На 98 % завершены работы в школах № 22, 23, 37, 40, 43, 65, 80 и лицее № 41.

Напомним, что замена окон в школах краевого центра стала возможной благодаря соцопросу «Народный бюджет», который прошел минувшим летом. По итогам подсчета опросных листов победил проект «Сохрани тепло детям». На установку пластиковых оконных блоков в школах Владивостока из краевого бюджета выделено 173 млн рублей. Все работы должны быть завершены до конца года. Планируется, что после реализации проекта оснащенность школ новыми окнами составит 90 %.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / пресс-служба мэрии Владивостока