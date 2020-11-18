Приморье в отличной спортивной форме Благодаря этому достижимы и олимпийские высоты, и демографические цел

Давно уже доказано, что развитие и спорта высоких достижений, и массового спорта поднимает популярность общей физической культуры и здорового образа жизни. Что, в свою очередь, оказывает оздоровительный эффект на все общество. Ради этого в последние два года в Приморье совершается серьезный рывок в строительстве спортивной инфраструктуры.

За это время в крае, не исключая и самых отдаленных его районов, появилось более 150 новых объектов. Это и хоккейные коробки, и спортивные, игровые, атлетические комплексы, и универсальные спортплощадки, где можно заниматься круглый год. Столь масштабное обновление спортивной инфраструктуры стало возможным благодаря национальному проекту «Демография», финансирование которого осуществляется из федерального и краевого бюджетов, уточняет пресс-служба регионального правительства.

О подробностях реализации нацпроекта и ближайших перспективах рассказывает министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Пандемия – не конечная остановка

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки часть мероприятий и строительных работ в спортивной сфере была приостановлена. Но, как подчеркивает министр, пандемия лишь притормозила некоторые процессы, а не отменила их вовсе.

– Безусловно, распространение коронавирусной инфекции внесло значительные изменения во всю нашу жизнь, в том числе и спортивную, и, конечно, в реализацию мероприятий нацпроекта, – признает Жан Анзорьевич. – Были отменены многие соревнования, сдвинулись сроки строительства вместе с поставками оборудования. К примеру, часть дорогостоящего оборудования для ледовой арены в Уссурийске была заказана за рубежом, и в связи с закрытием границ его доставка оказалась очень долгой. Аналогичная ситуация произошла на гребной базе «Олимпийская» в поселке Лозовом, куда должны были приехать немецкие специалисты для установки гребной дистанции на озере Теплом. Но, несмотря на все сложности, они все-таки смогли добраться туда и качественно выполнить свою работу. Самое главное в этой ситуации то, что нам удается найти общий язык с подрядчиками, они понимают поставленные цели, задачи и то, насколько высока ответственность.

Благодаря этому работа по созданию спортивного кластера в Партизанском городском округе продвигается вперед. В октябре удалось завершить первый этап реконструкции гребной базы «Олимпийская», в том числе была обустроена современная дистанция на акватории озера. Второй этап планируем закончить в декабре, а благоустройство территории базы – к концу первого квартала 2021 года.

После реконструкции наша гребная база станет современным круглогодичным спортивным центром и будет использоваться для проведения и региональных, и всероссийских, и международных соревнований. Именно здесь планирует провести подготовку к летней Олимпиаде 2021 года в Токио национальная сборная России по гребле на байдарках и каноэ.

По остальным объектам спортивного кластера сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Получить положительное заключение государственной экспертизы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона «Энергетик» планируем до декабря этого года, по реконструкции гостиницы – к июлю 2021-го.

От Владивостока до самых окраин

Очень важно то, что помимо объектов, скажем так, национального уровня создаются новые площадки для разных видов спорта по всему Приморью.

– В этом году в крае появятся 73 спортивные площадки разных типов, в том числе 15 универсальных площадок и 6 хоккейных коробок, – перечисляет министр. – Большинство объектов уже сдано, остальные установят до конца года. На строительство этих сооружений было направлено около 400 млн рублей из краевого бюджета. Кроме того, в Приморье построено пять площадок для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО за счет федерального финансирования.

Средства нацпроекта «Демография» направляются и на возведение других объектов. В этом году за почти 76 млн рублей было приобретено здание спортивного комплекса в Дальнереченске, уже с сентября там активно тренируются юные спортсмены и взрослые любители спорта. Во Владивостоке в спорткомплексе «Олимпиец» установлена современная система вентиляции воздуха в бассейне и отремонтирован главный вход.

На средства краевого бюджета капитально отремонтированы шесть объектов: трибуны стадиона спорткомплекса «Гранит» в Дальнегорске, спорткомплекс «Олимп» в Спасске-Дальнем, спортивные залы ДЮСШ в Камень-Рыболове и Пограничном, плавательный бассейн «Чайка» в Уссурийске. Установлено современное освещение на стадионе «Восток» в Арсеньеве. Стартовала реконструкция главной спидвейной арены Приморья – стадиона «Авангард» во Владивостоке.

Направлены финансы на строительство двух новых объектов – физкультурно-оздоровительного комплекса в Чугуевке и трибун на центральном стадионе в поселке Кировском, а также на разработку проектно-сметной документации для еще 11 объектов. К примеру, готовятся документы на реконструкцию стадиона «Южный» в Большом Камне, стадиона «Восток» в Пограничном, водно-гребной базы в Славянке, здания спортзала и стадиона в Хороле. Проектируются также физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Большом Камне, трибуны на центральном стадионе в Кировском, физкультурно-оздоровительные комплексы в Покровке и Черниговке, лыжероллерная трасса на лыжной базе в селе Калиновка, стадион в Шкотово.

Кроме того, до конца года будут введены в эксплуатацию ледовая арена в Уссурийске и физкультурно-оздоровительный комплекс в Славянке. Оба сооружения смогут принимать соревнования дальневосточного уровня.

Физзарядке все возрасты покорны

– Многое делается в крае и для развития массового спорта, – подчеркивает Жан Кузнецов. – Президент поставил задачу: к 2030 году 70 % населения России должны регулярно заниматься физкультурой и спортом. Сейчас вся спортивно-социальная работа направлена на достижение этих показателей, она проводится и в муниципалитетах Приморья. Например, благодаря проекту «Зарядка чемпионов» объединяются люди, ведущие активный и здоровый образ жизни.

Кстати, отличный пример в этом деле подает наш губернатор Олег Кожемяко, он, как приверженец здорового образа жизни, лично участвует в разных физкультурно-спортивных мероприятиях, заплывах, забегах.

В этом году многих приморцев порадуют лыжные трассы, которые создаются по поручению главы региона в 21 муниципалитете. Во Владивостоке, например, лыжную трассу оборудуют на острове Русском. Она будет работать независимо от того, выдастся зима снежной или нет, поскольку уже приобретена система оснежения, ее начнут использовать, когда установится постоянная температура минус 10 градусов. Все желающие совершить пробежку по лыжной трассе смогут бесплатно взять в прокат спортинвентарь.

Кроме того, ведется работа по популяризации физкультуры и активного образа жизни среди старшего поколения. Для пенсионеров организуются физкультурно-массовые мероприятия. Вот Владивосток присоединился в октябре к всероссийскому проекту «Северная ходьба». Во многих городах и поселках проводятся бесплатные занятия фитнесом и скандинавской ходьбой под руководством инструкторов. Строится удобная спортивная инфраструктура, в проектах спортплощадок предусмотрены тренажеры, доступные разным возрастным группам и маломобильным людям.

К новым спортивным победам готовы

Отметим, что в Приморье сейчас активно развивается новый для нашего региона олимпийский вид спорта – керлинг. Уже идет набор детей на бесплатные занятия в секции Краевой спортивной школы олимпийского резерва. Многие интересуются, будет ли построен керлинг-центр в Нагорном парке, о котором говорилось уже не раз.

– Сейчас завершается работа по проектированию этого объекта, средства на его строительство будут направлены из федерального и краевого бюджетов, – рассказывает министр. – Жители и гости Владивостока смогут воспользоваться услугами нового спортивного комплекса к 2023 году.

Что касается крупных спортивных соревнований, в случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в 2021 году в Приморье планируется провести чемпионат мира по го, международный юношеский турнир стран АТР по футболу, юношеские спортивные игры стран АТР, спортивные мероприятия Восточного экономического форума, в том числе международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано.

Кроме того, в рамках подготовки к предстоящей летней Олимпиаде в Токио Приморье выбрано для заключительного этапа акклиматизации национальных сборных по спортивной борьбе, боксу, скалолазанию, легкой и тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, бадминтону, плаванию, дзюдо. Это накладывает на нас большую ответственность, и мы постараемся создать самые лучшие условия для российских спортсменов, чтобы они как можно успешнее выступили на Олимпийских играх.

Евгений СИДОРОВ

Фото предоставлено министерством физкультуры и спорта ПК