Ему 60. Но его это мало волнует Народный артист России считает творческие планы ахинеей, верит в интуицию и не любит разговоров о личной жизни

Олег Меньшиков один из самых сильных и ярких российских артистов. И самых стильных к тому же. И еще добавим: самых скромных. Интервью давать не любит, на телеэкран не лезет, личная жизнь актера – вообще тайна за семью печатями. И вот даже от юбилея (а Олегу Евгеньевичу – 60!) постарался скрыться в неизвестном направлении.

В Театре имени Ермоловой, художественным руководителем которого он является уже 8 лет, готовили для него целый праздничный вечер с поздравлениями, пожеланиями и подарками. В итоге все мероприятия пришлось отложить на неопределенный срок. Впрочем, все постановки с участием Меньшикова в ноябре тоже отменены: официальная версия – по состоянию здоровья. Более подробные причины не раскрываются. Так что интервью взять не удалось. Мы желаем Олегу Евгеньевичу скорейшего выздоровления и возможности отметить важную дату вместе со своими коллегами и друзьями, как это было запланировано.

Триумфальные «Ворота»

Меньшиков не любит рассказывать о личной жизни, а вот о театре, а тем более о ролях в кино, может говорить бесконечно. Ведь именно кино принесло ему огромную популярность. Небольшая, но яркая роль призывника Кирилла в фильме Никиты Михалкова «Родня» обратила на него внимание не только зрителей, но и режиссеров. И следующая картина «Покровские ворота», где Олег Меньшиков снялся в главной роли и сыграл наравне с такими мастерами актерской профессии, как Леонид Броневой, Инна Ульянова, Михаил Козаков, принесла ему всесоюзную славу – как говорится, наутро он проснулся знаменитым. Потом было множество совершенно разных ролей, но каждую из них почитатели таланта Меньшикова помнят практически наизусть. У артиста по современным меркам не так много картин в фильмографии – всего 36, но зато какие: «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Кавказский пленник», «Статский советник», «Золотой теленок», «Доктор Живаго», «Гоголь», «Легенда № 17», «Притяжение», «Вторжение»...

Как признается сам Олег Меньшиков, он руководствуется словами легендарного советского актера Игоря Ильинского.

– Я как-то наткнулся на фразу Ильинского: «Никогда не делать ничего против себя в искусстве». Этого я действительно себе не позволяю. Из-за денег я снялся всего в нескольких фильмах – фактически наступил на горло собственной песне.

Кстати, однажды Олег Меньшиков отказал Никите Михалкову, с которым у него всегда был прекрасный творческий тандем. Он отказался сниматься в его фильме «12» и просто ушел с репетиции, сказав, что это ему неинтересно. Но надеемся, что два великих артиста все же потом смогли восстановить дружеские отношения.

Приходите смеяться и плакать

Меньшиков сейчас полностью погружен в свое детище – Театр имени Ермоловой, где он не только художественный руководитель, но и сам выходит на сцену в семи спектаклях. Художественным руководителем он стал 8 лет назад и сразу взялся за преобразование театра, который к тому времени влачил довольно жалкое существование. Слово «реформа» он не любит, но мечтает и стремится сделать этот театр главным культурным местом Москвы.

– Есть желание сделать театр-клуб, – признался Олег Евгеньевич. – Не в том понимании отрицательном, как нечто закрытое для посторонних, а клуб для общения, как в Англии. Такой, когда говорят: «А что сегодня в Театре Ермоловой? А неважно – пойдем, там хорошо!» Если мы достигнем такого существования, это будет отлично. Я хочу, чтобы у нас проходили интересные выставки, различные мероприятия для широкой публики, показы одежды наших модельеров… То есть должно быть достаточно широкое применение этой площадки. А в театре, я считаю, нужно молчание, нужно так: сердце заболело или не заболело… Театр должен на душу воздействовать, а для развлечения можно сходить в другое место. И мне кажется, это совершенно неправильное утверждение, что в театр перестали ходить за тем, чтобы испытать какие-то переживания. За этим-то, собственно, только и ходят в театр!

Надо сказать, что Олега Меньшикова в театре очень любят его артисты и всегда рады любой возможности поздравить своего руководителя.

– Выдающийся артист и режиссер, любимый наставник и один из самых важных и близких людей в моей жизни! – так поздравила Олега Евгеньевича с юбилеем актриса его театра Кристина Асмус. – Спасибо Олегу Меньшикову за доверие и сумасшедшую веру в меня – просто как никогда и ни от кого в моей жизни. Самый слышащий, участливый, жизнелюбивый, жадный до труда, добрый, красивый и стильный человек из всех, кого я знаю. Олег Евгеньевич, знайте, что люблю вас до неба и обратно!

Думаем, что после таких признаний ни у кого не останется вопросов к тому, какой руководитель Олег Меньшиков.

Путь художника

Олег Меньшиков никогда не распространяется о подробностях личной жизни. Редко бывает на светских мероприятиях, на записи различных телевизионных программ. В одном из интервью признался, что был бы счастлив проснуться в мире, где никто не знает, кто такой Олег Меньшиков.

Впрочем, иногда он все же выходит в свет, и всегда со своей супругой, очаровательной Анастасией. В этом году они отметили 15-летие брака, но не делали из этой даты большого события и отпраздновали его только вдвоем.

Олег Меньшиков – человек творчества, очень много уделяет времени своим театральным работам, которые ставит и в которых участвует как актер, киносъемкам, проектам, посвященным театру.

– Я уже вышел из возраста, когда играются, – признается Олег Евгеньевич. – Я никогда не действую по расчету, делаю так, как меня ведет. Очень полагаюсь на свою интуицию, которая достаточно редко в жизни подводила. Если она говорит, что это действительно надо делать, я делаю… Если бы мне 11 лет назад сказали, что у меня будет духовой оркестр, я бы громко смеялся. Если бы 9 лет назад сказали: «Ты будешь художественным руководителем театра», я бы смеялся еще громче. Но тем не менее и то и другое в моей жизни происходило и происходит. Надеюсь, что и в дальнейшем судьба мне готовит новые сюрпризы. Меня сейчас действительно очень увлекает работа в театре. Я везде говорю: путь не существует сам по себе – путь начинает появляться только тогда, когда по нему начинаешь идти. Поэтому когда меня спрашивают о планах творческих, о всей этой ахинее… Я действительно не могу так, потому что считаю: художник (извините, пожалуйста, за это слово) вообще не может планировать дальше того, над чем он сейчас работает. Это мое такое убеждение. В любом случае любой художник ведет себя и всех причастных к его творчеству только по тому пути, который он для себя определяет…

Валерия ШЕЛОВАНОВА

Фото Вадима ТАРАКАНОВА (ИА «Столица»)