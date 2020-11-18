Не кормите белок колбасой На своей странице в соцсети «Инстаграм» работники зоопарка дают полезные советы, например, чем можно угостить белку, чтобы не навредить милому зверьку.

Наступило холодное время года. При виде белочек у людей возникает естественное желание накормить их. Обычно в ход идет то, что есть под рукой, но мало кто задумывается о реальной пользе такой помощи. Чтобы не усугублять незавидное положение зверушек, изучите, чем кормить белок зимой и как это сделать безопасно для животных.

Во-первых, не нужно кормить человеческой едой со стола (колбасой и т.д.)!

В природе белочки любят:

– семена хвойных пород деревьев (самые вкусные для них – кедровые орешки, потом идут семена ели, лиственницы, пихты, сосны);

– молодые ветки, кору, почки, листья деревьев, хвою;

– орехи лещины, желуди, грибы, ягоды;

– клубни, корневища, а также наземную часть травянистых растений, лишайники;

– могут поедать птичьи яйца, насекомых, лягушек, мелких млекопитающих;

– не откажутся от овощей и фруктов.

– Если вы подобрали ослабленного или искалеченного бельчонка, привозите животное к нам, – пишут сотрудники зоопарка. – Если сразу привезти не получается, то в домашних условиях можно покормить следующими продуктами (ежедневно в граммах):

– орехи лесные, кедровые, земляные (по 10 г);

– хлеб пшеничный (10 г);

– семена тыквы, подсолнечника (по 10 г);

– ягоды, фрукты, сухофрукты, сухие грибы, салат (по 2 г);

– творог, молоко, масло сливочное (по 2 г);

– червь мучной, рыба (по 2 г);

– в неограниченном количестве: трава, ветки, шишки, хвоя.

Через день давать:

– яйцо куриное (по 1 г);

– яблоки, морковь, капуста (по 5 г).

Белки могут не есть целые плоды, а вот порезанные и почищенные могут поглощать с удовольствием. Будут игнорировать предложенные россыпью ягоды, но аппетитно обгрызут их с веточки.

Если белочке нужна срочная помощь, не затягивайте, свяжитесь с работниками зоопарка.

Ежедневно с 10.00 до 19.00, www.zoopark-vl.ru

г. Владивосток, ул. Воровского 24б.

Тел. и WhatsApp 8-914-790-33-16.

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