И чувственное танго, и крутые рок-хиты Эстрадный оркестр Морского государственного университета имени Невельского открывает новый, уже 12-й концертный сезон. И обещает своим поклонникам и всем любителям музыки подарить нечто совершенно уникальное.

– Первый наш концерт состоится 22 ноября в Пушкинском театре. Называется он Oblivion (12+), – рассказал Анатолий Якименко, бессменный руководитель и дирижер эстрадного оркестра МГУ. – Прозвучат произведения выдающегося аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Вместе с оркестром университета выступит заслуженный артист РФ Александр Капитан (баян). Будут исполнены лучшие произведения композитора: Invierno Porteno, Escualo-Quint, Primavera, Milonga del Angel, Oblivion, Adios Nonino, Libertango.

В Аргентине Пьяццоллу называют El Grand Astor (Великий Астор). Сама жизнь звучит в его потрясающей музыке – живой, чувственной. Композитор создает неповторимый образ танго, сочетает его с джазом и классикой, используя сложные ритмы, необычные трактовки партий для различных инструментов. Именно поэтому Пьяццолла смог поднять танго до уровня высокохудожественного произведения, сохранив его неповторимую страстность и глубину.

А второй концерт мы дадим через неделю, 29 ноября, на этот раз на сцене родного для нас FESCO Hall. Представим эксклюзивную программу «Rock-хиты» (12+). Замечу, что в этом концерте примут участие солисты известных в Приморье рок-коллективов: Степан Гапонов из группы «Ураган», солист группы «Sила» Михаил Коган, а также Евгений Череднеченко и Юлия Учайкина. Слушателей ожидает встреча с лучшими композициями известных рок-групп – Nirvana, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette и других – в аранжировке для эстрадного оркестра.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»