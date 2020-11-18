Особые приметы По каким признакам вы ни за что не спутаете Приморье с любой другой точкой России?

Свою первую персональную выставку в залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте молодой художник Дмитрий Лучинин назвал «Приморская» (12+). Потому что в своих работах он отразил самые яркие, на его взгляд, – нет, не стереотипы, а именно приметы, основные признаки края, в котором мы живем.

Правда, Дмитрий сразу уточняет, что не следует понимать выставку буквально, мол, только море да правый руль и отличают наш край от других. Просто эти две приметы стали, можно сказать, частью образа Приморья, сложившегося за его пределами.

Авто вдохновляющее

– Основная идея большинства картин, представленных на выставке, – идеализация образов романтического Приморья в период 1990-2000-х, – рассказывает куратор выставки Екатерина Олейникова. – Этот отрезок времени ассоциируется у автора с автомобильным бизнесом. Он сам отмечает, что эта серия – своего рода нарочитый портрет ушедшего времени. В экспозицию также включено множество приморских пейзажей, выполненных в графике. Привычные и любимые нами образы – море, сосны, корабли, лодки – написаны с большой теплотой и пониманием красоты этих уникальных мест.

Художник не придерживается одного стиля, предпочитая экспериментировать с техникой, цветом, композицией. Однако отмечает, что все же отталкивается от реализма.

– Для меня большая честь выставить свои работы в залах Приморской картинной галереи, – говорит Дмитрий Лучинин. – Год я работал над созданием экспозиции и надеюсь, что мне удалось максимально раскрыться перед зрителем.

Прогулка по «Приморской» действительно погружает в особый мир. Мир, где море как таковое и море – как путь для праворульных машин. Мир, в котором авто стало такой же приметой обыденности, как дерево в городском парке, если не более распространенной.

– Удивительно, как вас вдохновляет автомобильная тематика, Дмитрий…

– А почему нет? Дизайн автомобиля – это уже что-то красивое, а если найти интересные ракурсы, сочетания со средой, тогда это действительно вдохновляет. На мой взгляд, удачное сочетание авто с городской средой интересно не меньше, чем красивый пейзаж.

Кстати, на выставке можно увидеть и знаменитую «Навагу» Лучинина («В» рассказывал о ней своим читателям). Когда зимой на острове Русском под лед ушли десятки автомобилей, принадлежавших любителям зимней рыбалки, Дмитрий был потрясен. И создал картину, которая широко обсуждалась в соцсетях, – мол, может ли вдохновлять такая тема… Может, уверен художник, и не меньше, чем природа.

Горизонт исчезающий

Что интересно, картины на выставке расположены удивительно сбалансированно: морские пейзажи, большей частью пастельные, в светлых тонах, словно успокаивают яркие цвета и острые эмоции, отражающиеся в полотнах автомобильного спектра.

– В ваших работах и море удивительного цвета – совсем не синее…

– Я люблю писать море в разные моменты, чаще всего не в обычный солнечный день, а например, в закатно-рассветном, тревожном состоянии – это изумительные цвета, разные краски. Кстати, наше море по цвету очень разное: на юге – бирюзовое, на Триозерье – как в Таиланде, по-другому не скажешь, в городской черте – охристо-синее.

– И сосны, я заметила, вас тоже вдохновляют.

– Да! На юге Приморья есть полуостров Гамова, там растут уникальные могильные сосны, это единственная точка в России, где они растут массово. Мне очень нравятся эти места. Графика самих деревьев непредсказуемая, интересная для художника. Кроме того, сосны растут на скалах у моря, и когда ты смотришь сквозь них, то не видишь горизонта – только море, и это удивительный ракурс. Летом мы с друзьями часто бываем на Гамова, да и зимой там невероятно красиво, для меня в каком-то смысле это место силы.

Впрочем, я люблю многие места в Приморье, не только южные. Сейчас мы с друзьями как раз осваиваем приморский север, природа там просто изумительна и так не похожа на природу нашего же юга. Вообще, природа – лучший в мире дизайнер и художник, и это надо просто уметь замечать и видеть…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА