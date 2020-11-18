Теплая грядка на весну Осенние работы в саду продолжаются. И, как бы ни хотелось побыстрее закрыть садово-огородный сезон, настоящие дачники понимают: чем больше сделано в конце осени, тем легче будет весной.

Вот и жительница Владивостока Галина Андреевна Андреева каждую осень обязательно готовит теплую грядку-рассадник. Мы попросили ее поделиться опытом с нашими читателями.

На фото, сделанном весной, грядка стоит с подрастающими огурцами и рассадой помидоров, капусты и свеклы. В конце мая растения выглядят замечательно, они мощные, имеют здоровую зеленую листву и вполне готовы к пересадке на постоянное место, потому что в начале вегетации им были созданы оптимальные условия: тепло, необходимое количество питания и полив. Галина Андреевна выращивает рассаду в такой грядке уже который год. А готовит ее поздней осенью.

– Грядка должна быть высокой и огороженной коробом. Сверху она закрывается стеклянными рамами. А изнутри это слоеный пирог, – объясняет дачница. – Примерно 50 см в нижнем слое – это лист, ветки, растительный мусор, очистки и кухонные отходы, все укладывается слоями и накрывается примерно 25-35 см земли. Но укладывать этот слой я буду весной. А сейчас, осенью, грядка чистится.

Нижний слой за лето перегнил, осел, и чаще всего к осени грядка – это уже просто земля. Эту землю мы выгребаем до самой глины. Нужно, чтобы она промерзла, мороз уничтожит всех накопившихся в земле вредителей. В пустой короб я ставлю на хранение хризантемы. Сверху на горшки насыпаю немножко земли или кладу шифер, чтобы на них не попадала влага.

В марте хризантемы убираю, грядку накрываю пленкой, чтобы она быстрее оттаивала и начинала прогреваться. Через какое-то время происходит заправка грядки. Я укладываю на ее дно, на глину, лист, которым укрывала клубнику, траву и все остальные растительные остатки. Все это поливается, чтобы объем уменьшился, эта подушка немножко осела.

Дальше вспоминаем про кучу земли, которую мы с осени выгребли с грядки. Она лежала, промерзала, обеззараживалась, и мы будем возвращать ее на место. По возможности эту землю мы должны смешать с золой и перепревшим навозом. Потом я проливаю подготовленную грядку кипятком с марганцовкой, накрываю пленкой, и она стоит прогревается. Сверху – закрытые рамы со стеклом.

Сев начинается по погоде, но обычно это 24-27 апреля. Если часть помидоров была посеяна дома и взошла, рассаду можно распикировать в эту грядку. Но основной посев нам только предстоит. Сеем в один день все: и огурцы, и помидоры, и капусту, и свеклу. Накрываем грядку пленкой, а сверху рамами. Если стоит прохладная погода и ночью случаются заморозки, поверх рам можно положить старое одеяло, куртки, мешки, чтобы в случае заморозков стекло не остывало.

В конце мая я высаживаю помидоры и всю остальную рассаду из теплой грядки на постоянные места. Но огурцы, которые любят тепло, остаются на этой грядке. Я их окучиваю, подкармливаю, натягиваю веревки, для которых над грядкой стоит специальная перекладина. И к 1 июля мы уже снимаем ранние огурцы.

Материал предоставлен журналом «Сады и огороды Приморья»

Фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»