Утепляться пора Спасибо осени – в этом году она подарила нам много теплых дней. Однако именно из-за тепла многие нервно листали календарь и изучали прогнозы погоды, чтобы понять, пришло ли время укрывать сад на зиму.

Из-за теплой погоды действительно пришлось отложить укрытие клубники, роз, голубики, пионов. Но синоптики предупреждают, что температура в ближайшие дни должна опуститься ниже нуля, поэтому можно смело утеплять сад на зиму.

Способы укрытия у всех садоводов свои, наработанные годами. Да и растения все разные. К примеру, ирисы или хосты достаточно накрыть картоном, присыпать его землей или придавить кирпичом, и они будут прекрасно чувствовать себя до весны. А с другими растениями все намного сложнее: им требуются каркасы и многослойные укрытия, которые защитят и от холода, и от ветра, и от вымокания. Как правильно их укрывать?

Плетистые розы и виноград нужно снять со шпалер и пришпилить к земле специальными шпильками, проволокой или согнутыми электродами. В крайнем случае можно положить тот же кирпич, чтобы растение не выгибалось над землей. Перед укрытием растения нужно "яобработать фунгицидами. Это может быть 3-6-процентный раствор железного купороса или 7-8-процентный раствор карбамида. Основание куста нужно засыпать перегноем или торфом.

Кустовые розы нужно перед укрытием обрезать. Над розами, голубикой, персиком, требующей укрытия гортензией крупнолистной нужно обязательно установить проволочный или деревянный каркас. Он нужен, чтобы между землей, побегами растения и агротканью было воздушное пространство, потому что мы должны обеспечить растениям так называемое воздушно-сухое укрытие. На каркас кладем 60-й агротех, лутрасил или материал, который вы обычно используете в таких случаях, а сверху агроткань укрывается слоем пленки, которая защитит укрытие от влаги.

Обязательно положите в укрытие приманку для грызунов, чтобы за зиму, когда их запасы подойдут к концу, они не уничтожили побеги зимующих под укрытием растений. Края агроткани и пленки нужно тщательно закрепить, чтобы их не сорвало ветром. Можно привалить их досками, кирпичами, приколоть шпильками, но лучше всего равномерно забросать края по всему периметру обычным грунтом.

Если у вас есть возможность в эти дни посещать участок, для начала можно уложить на каркасы только агроткань, а пленкой укрыть несколькими днями позже. Однако прогноз погоды говорит о том, что можно закончить укрытие в один день.

Материал предоставлен журналом «Сады и огороды Приморья»