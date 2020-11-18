Отцвели уж давно хризантемы в саду… Хризантема мультифлора в последние годы остается на пике популярности. Опытные цветоводы давно изучили все тонкости выращивания этих цветов, а вот у новичков есть немало вопросов. На самые главные мы постараемся ответить сегодня.

Хризантемы мультифлора я выкопала, посадила в горшки для зимнего хранения в теплице в прикопе. Нужно ли их поливать и чем-то обрабатывать, если земля сухая?

Обильный полив им не нужен, поливайте понемножку. И перед помещением на хранение растения нужно обработать фунгицидами – лучше чем-нибудь из медьсодержащих.

Мультифлору надо обрезать, а потом закапывать? Обрежьте. Вы ее выкопали, корни нарушили, и пошел дисбаланс между верхом и низом, поэтому выравниваем дисбаланс обрезкой.

Мне сказали, что мультифлору лучше сажать в горшках, я и посадила. Сейчас обрезала и планирую прикопать в траншею, а траншею укрыть, так?

Это нормальный способ для хранения, если вы не собираетесь эту хризантему черенковать. Если же предполагаете черенкование, как вы достанете растения из траншеи в феврале? Земля будет еще мерзлая. Поэтому те растения, которые вы предполагаете размножать, нужно в горшках отправить в погреб. Часть растений можно прикопать в теплице – как правило, те, которые черенковали в этом году, их можно будет в середине апреля сразу же высаживать в грунт, растения сформируют красивую шарообразную форму. Мультифлору можно высаживать в грунт и в середине или конце мая, кусты также успевают разрастись и дать обильное цветение.

Некоторые садоводы утверждают, что мультифлора категорически не зимует на грядке, другие настаивают, что она чудесно зимует при легком, даже символическом укрытии. Кто прав?

Все зависит от зимних температур. Поэтому можно поэкспериментировать и оставить часть кустов в грунте, соорудив укрытие.

Как лучше сажать черенки мультифлоры – в горшки или в землю?

Опытные цветоводы рекомендуют высаживать черенки в горшок, а потом вместе с горшком прикапывают в грунт. Несмотря на то что хризантемы наращивают огромные шапки, для развития растения достаточно горшка объемом 1 литр. Конечно, допустимы и более просторные горшки, к примеру, объемом 3 литра, но такие контейнеры требуют больше места для зимнего хранения. Это важно учитывать, если вы собираетесь хранить свою мультифлору в прикопе в теплице или заносите на зимовку в погреб.

Материал предоставлен журналом «Сады и огороды Приморья»

Фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»