Вкуснятина из деревни – без посредников Приобрести натуральные продукты жители Приморья теперь могут на «электронной ярмарке» – farmer112.ru. Молоко, мясо, овощи и другие товары реализуют напрямую производители, уточняет пресс-служба краевого правительства.

По данным краевого центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, в системе уже зарегистрировано более тысячи производителей и дачников Приморья. Составлен реестр крепких аграриев, для каждого из которых создана личная страница в Интернете.

– На интернет-площадке можно продать или приобрести продовольственные, промышленные и другие товары из деревни без посредников. Люди могут самостоятельно договориться о сделке либо совершить ее с гарантиями в разделе «Биржа», – рассказал руководитель центра Виктор Понамарев.

Фермер, который хочет продать свой товар, должен пройти регистрацию на сайте либо через приложение «Ярмарка», предварительно установив его на свой смартфон (на данный момент приложение доступно для мобильной операционной системы Android). Для приморских сельхозпроизводителей регистрация бесплатна.

Отдел новостей «В»

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