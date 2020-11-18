Продал тонну картошки? Получи бонус! Производство овощей субсидируют аграриям Приморья. Сельхозпроизводители могут получить дополнительные средства за реализацию выращенной продукции. На эти цели в бюджете края предусмотрено более 50 млн рублей, подчеркивает пресс-служба краевого правительства.

Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, в этом году создано новое направление субсидирования для поддержки производителей овощей. Аграрии могут получить 5 тысяч рублей за тонну реализованных овощей рассадных культур и 3 тысячи рублей за тонну реализованного картофеля и овощей, выращенных в открытом грунте.

– На эти цели в краевом бюджете в 2020 году запланирован 51 млн рублей. На данный момент сельхозпроизводителям уже направлено 13,7 млн рублей субсидий за реализацию помидоров, огурцов, капусты, свеклы, моркови, салата, баклажанов, кабачков, перцев и картофеля, – отметили специалисты.

В ведомстве также разъясняют, что по вопросам получения субсидий нужно обратиться на горячую линию министерства сельского хозяйства Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-30 по будням с 9.00 до 18.00 либо на электронную почту: otletov_sv@primorsky.ru.

Отметим, что в текущем году валовой объем производства овощей в Приморье составит около 100 тысяч тонн.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы правительства ПК