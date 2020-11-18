Без борща и мандаринов приморцев не оставят Региональный минпромторг держит «фруктово-овощную» ситуацию в крае под контролем

О том, насколько хорошо обеспечен регион свежими овощами и фруктами в данный момент и на предстоящую зиму, рассказал на минувшей неделе министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин на специально организованном брифинге.

Как поясняет пресс-служба краевого правительства, поводом для разговора стали обращения граждан после введения китайской стороной ограничений трансграничных автомобильных грузоперевозок в связи с пандемией COVID-19.

– Сергей Владиславович, какова сейчас ситуация с обеспеченностью овощной продукцией в торговых организациях края? Ожидается ли ее дефицит?

– Все овощи и фрукты мы делим на три большие категории. Первая – это так называемый борщевой набор, в который входят картофель, морковь, лук, капуста и свекла. Вторая – овощи, которые производятся в тепличных хозяйствах: огурцы, томаты, перец, листовой салат. Третья категория – семечковые и косточковые фрукты, то есть апельсины, мандарины, яблоки и тому подобное, то, что мы привыкли в основном импортировать из КНР.

Что касается борщевого набора, то в этом году сельхозпроизводители Приморья произвели картофеля на 25 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, моркови – 7 тысяч тонн, лука – 7,5 тысячи тонн, капусты – 8,5 тысячи тонн, свеклы – около 7 тысяч. Треть, то есть 30 процентов этого объема, заложена на хранение. Для понимания: суточная потребность всех торговых сетей Приморья – 20 тонн картофеля. Таким образом, имеющегося сейчас количества овощной продукции с избытком хватит для того, чтобы обеспечить все население края на весь зимний период, при условии грамотного хранения, даже сможем помочь другим регионам. Традиционно сложными месяцами для нас будут май и июнь, но мы к этому готовимся, есть договоренности с российскими регионами.

– Как обстоят дела с другими категориями овощей?

– Мы ожидаем, что в декабре в Приморье запустится тепличный комплекс «Лотос», уже в феврале мы получим первую продукцию. Мощность этого комплекса – около 8 тысяч тонн свежих овощей – огурцов, помидоров, салата – в год. Кроме того, у нас есть налаженные торговые связи с поставщиками из Сахалинской и Новосибирской областей, Хабаровского края. Неоднократно были уже поставки свежих овощей от этих производителей, качество и цена их продукции хорошие.

Главное, над чем стоит сегодня поработать, – это распространить механизм государственного субсидирования на автомобильные перевозки сельхозпродукции (сейчас такая субсидия действует только при перевозках по железной дороге). Это позволит поставлять свежие овощи – огурцы, томаты – без потери качества и по оптимальной цене.

– Возвращаясь к вопросу о ценах: приморцы привыкли, что у них есть выбор между относительно дорогими российскими овощами и более доступными овощами из Китая. Не ударит ли по потребителю ситуация, которая на данный момент сложилась в области трансграничных грузоперевозок?

– Большое значение имеет соотношение цены и качества. Качество российских овощей, которые хоть и несколько дороже, несравнимо выше. Безусловно, канал поставок из КНР у нас останется, и мы обеспечим наличие на прилавках китайских овощей по доступным ценам. А дальше покупатель вправе делать свой выбор.

– А что с фруктами? Не останемся на Новый год без мандаринов?

– Сделаем все для того, чтобы мандарины были. Дело в том, что сейчас действует временное ограничение на ввоз семечковых и косточковых культур из Китайской Народной Республики, введенное российскими надзорными органами. Мы постараемся настоять на повторном анализе продукции и, возможно, к новогоднему столу сможем завести партию цитрусовых из Китая. Есть альтернативные варианты поставок из Пакистана и Турции. Это немного не та продукция, которую мы традиционно привыкли видеть на своих столах в праздники, но фрукты достойного качества, и мы постараемся сделать их и по цене доступными. Мы стараемся, чтобы на прилавках был максимально возможный ассортимент. А те товары, которые по объективным причинам выпадают, стараемся заменить аналогами.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / правительство ПК