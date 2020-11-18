Правнуки Победы не позволят забывать героев «Победа будет за нами!» – так называется конкурс школьных и студенческих сочинений, проведенный во Владивостоке в год 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны.

Открытый городской конкурс творческих работ был объявлен в рамках федерального проекта «Историческая память». В нем приняли участие почти 70 юношей и девушек, причем не только из Владивостока, но и из других городов Приморья. На суд жюри были представлены эссе, очерки и сочинения по пяти темам: «Они сражались за Родину», «Пока не похоронен последний солдат…», «Дальний Восток: тыл, ставший фронтом», «Историческая память» и «Я потомок героя».

Специально для «В» итоги конкурса прокомментировал краевед, сотрудник Военно-исторического музея ТОФ подполковник запаса Юрий Сыромятников.

– Общая идея конкурса объединила школьников, нахимовцев, учащихся колледжей и лицеев, студентов и курсантов высших учебных заведений. Он проводится не в первый раз, но с каждым годом общий уровень неизменно возрастает. Конечно, это радует и вселяет уверенность в правильном воспитании нашего подрастающего поколения, – подчеркнул Юрий Николаевич. – В плане грамотности, глубины представленного материала и содержательности особо порадовали воспитанники Нахимовского училища. Постарались и многие другие их сверстники.

В каждой тематической категории были лучшие авторы, чьи работы стали украшением конкурса. Например, одна девочка написала историю своей еврейской семьи, которая встретила войну в Белоруссии и прошла через такие жуткие испытания, что невозможно не содрогнуться. Один из нахимовцев сочинил потрясающий рассказ под названием «Захаренок» – в память о 14-летнем Вите Захарове, юнге 355-го батальона морской пехоты ТОФ, погибшем при штурме порта Сейсин в августе 1945 года.

Привлекла внимание и работа о генерале армии Иосифе Апанасенко, который с 1941-го по 1943 год командовал Дальневосточным фронтом, а погиб при авианалете под Белгородом. Его роль в создании оборонного щита в Приамурье, Приморье и на Сахалине, в подготовке боеспособных дивизий для разгрома фашистов под Москвой и Сталинградом, личное участие в сражениях на западных фронтах Великой Отечественной войны явно недооценены. Поэтому можно и нужно приветствовать инициативу нашей талантливой и неравнодушной молодежи по поиску забытых имен героев и сохранению памяти о них.

Победителями конкурса стали учащиеся из Владивостока Илья Шуменко (Технический лицей), Елизавета Гречина (школа № 2), Михаил Малышев (школа № 28), Ульяна Титова (школа № 50), Софья Борисова (школа № 59), воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища Глеб Самойленко, Тимур Андрейченко, Евгений Белобров, Степан Козырь, Егор Кукса, Егор Овечкин, Артем Платонов. Отличились также ученица школы № 1 Спасска-Дальнего Полина Дьякова и ученик гимназии № 7 города Арсеньева Никита Боровик. Необходимо отметить студенток ВГУЭС Эльвиру Решетову, Диану Митину, Анастасию Тюгелеву и студентку МГУ имени адмирала Невельского Яну Шулакову.

Победителям и призерам конкурса были вручены дипломы Думы Владивостока, грамоты Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» и ценные подарки.

Справка «В»

В организации и проведении конкурса «Победа будет за нами!» приняли участие Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Дальневосточный филиал фонда «Русский мир», Дума и администрация Владивостока, Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева, Военно-исторический музей ТОФ, Общество изучения Амурского края, ВГУЭС, ДВФУ, Дальрыбвтуз, МГУ имени адмирала Невельского и филиал Нахимовского военно-морского училища.

Материалы подготовил Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта dumavlad.ru