Листая мэрские страницы… Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал глав муниципалитетов региона завести официальные аккаунты в социальных сетях. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграм».

«К сожалению, пока не все главы муниципалитетов наладили диалог с населением в социальных сетях, – констатировал глава края. – А зря! Это эффективный канал взаимодействия с людьми, возможность видеть ситуацию изнутри. И это должно стать ежедневной работой, которая особенно важна именно сейчас, когда наше личное общение на встречах ограничено из-за пандемии».

Также Олег Кожемяко отметил, что дал поручения главам муниципалитетов, у кого еще нет собственных страниц в соцсетях, завести аккануты в ближайшее время.

«Через неделю вернемся к этому вопросу», – подчеркнул он.

Отдел новостей «В»