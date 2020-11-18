Все решает только центр? Если бы в России действовала американская избирательная модель, то на мнение Приморья и всего Дальнего Востока кандидаты теоретически могли бы вообще не обращать внимания.

Телеграм-канал Maps&data составил потенциальную карту выборщиков России: сколько бы их приходилось на каждый субъект РФ, если бы в нашей стране действовала американская электоральная модель.

Согласно этой карте Приморье бы могло дать 8 голосов выборщиков из 620 в целом, а Москва – 41. По словам экспертов, подобного рода расчеты носят исключительно умозрительный характер. Но любопытно, что даже в этой системе результирующим фактором стало бы мнение Москвы, Санкт-Петербурга, аграрного Юга и Татарстана с Башкортостаном. На Север и территории восточнее Красноярска потенциальным кандидатам в данных условиях можно и не ездить: для того чтобы стать победителем в президентской гонке, необходимо собрать 311 голосов.

Внимание на карту обратила известный политолог Екатерина Шульман.

– Уж больно особенно российский образованный класс был зачарован этим спектаклем демократии в режиме реального времени (выборами в США. – Прим. «В»), – комментирует она. – Так вот, в это время появилось много всяких интересных картинок, в том числе карта, как выглядели бы выборщики от регионов России, если бы эта система была у нас. Ужасно интересно. Подсчеты, естественно, носят условный характер. Но опять же посмотрите, как бы у нас распределялись голоса выборщиков. Получается, что кандидат в президенты РФ должен был бы выиграть, условно говоря, Москву и Краснодар и больше не беспокоиться ни о чем, потому что Центральная Россия имела бы большое количество голосов. В общем, можно было бы вообще не ездить по Дальнему Востоку и Сибири.

Так, на Дальневосточный федеральный округ приходится всего 48 голосов выборщиков. Из них помимо Приморья у Хабаровского края – 6, Бурятии, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) – по 5, Амурской области – 4, Камчатки, Магаданской области, Сахалина и Чукотки – по 3. В то же время у Московской области – 25 голосов выборщиков. У Санкт-Петербурга и Краснодарского края – по 19. У Ростовской области – 15. У Башкортостана и Татарстана – по 14.

Отдел политики «В»