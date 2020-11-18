Первые итоги «мусорной» реформы Нехватка контейнеров и полигонов, незаконные свалки – это все, обо что спотыкается новая система обращения с отходами в Приморье

Как в городах и районах края приживается реформа по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), введенная с начала года? Этот вопрос обсудили депутаты Законодательного собрания в традиционном теперь режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба ЗС ПК.

Регион перешел на новую систему обращения с ТКО 1 января 2020 года. Теперь за весь цикл работ, связанных со сбором, вывозом и утилизацией мусора, отвечает Приморский экологический оператор (ПЭО), а плата за услугу по обращению с ТКО выставляется отдельной квитанцией.

При этом реформирование отрасли высветило ряд проблемных вопросов. В их числе – недобросовестная работа отдельных мусоровывозящих компаний, отсутствие инфраструктуры для сбора ТКО в частном секторе, низкая собираемость платежей за оказанные услуги, необходимость строительства дополнительных мобильных сортировочных комплексов и другие.

Полторы тысячи тонн отходов в сутки

Как доложил депутатам генеральный директор КГУП «Приморский экологический оператор» Антон Бибиков, в настоящее время сбором и транспортировкой отходов в крае занимаются 40 компаний-перевозчиков, с которыми ПЭО заключил соответствующие договоры. Ежедневно они выставляют на маршруты около 250 мусоровозов и обсуживают более 29 тысяч мест сбора ТКО. Причем 95 единиц спецтехники работают во Владивостоке, где находится более 9 тысяч точек сбора ТКО. Среднесуточный объем мусора, который собирают перевозчики, составляет 1300 тонн, а с учетом крупногабаритных отходов – 1650 тонн.

Под управлением ПЭО находится три мусорных полигона: в приморской столице, Партизанске и Пластуне, а также пять мусоросортировочных комплексов. Два из них размещаются во Владивостоке, по одному – в Хорольском, Дальнереченском и Пожарском районах. В стадии приобретения и монтажа находятся еще две линии обработки отходов. С учетом техники, которую предприятие закупило благодаря субсидированию из краевого бюджета, его автопарк составляет 38 мусоровозов и 20 единиц спецтехники.

Приоритетным направлением на данный момент для регионального оператора является укомплектование контейнерными площадками частного сектора.

А платить кто будет?

Средний уровень сбора платежей с населения на данный момент составляет 67 %. Цифра небольшая, но в динамике наблюдается рост: в начале года оплачивалось всего 46 % квитанций. Кроме того, на выравнивание тарифа в этом году ПЭО получит более 200 млн рублей субсидий из краевого бюджета.

Контроль за обращениями граждан и как результат этого – расторжение договоров, а также претензионная работа с недобросовестными перевозчиками мусора позволили снизить количество жалоб, поступающих на качество оказанных услуг, на 61 % во Владивостоке и на 26 % в крае. По итогам данной работы ПЭО получил с мусороперевозящих компаний более 20 млн рублей за счет вскрытия банковской гарантии. Также им выставлено более 2,9 млн рублей пеней и штрафов.

Помимо сбора и утилизации отходов региональный оператор ведет деятельность, направленную на экологическое просвещение молодежи. В течение теплого сезона предприятие оказало поддержку 15 акциям по санитарной очистке территорий, приняв в них участие. Кроме того, ПЭО приступил к внедрению системы раздельного сбора бытовых отходов в пилотных муниципалитетах. До конца года во Владивостоке, Артеме, Надеждинском районе будет установлена 1 тысяча специальных контейнеров для раздельного сбора мусора. А всего с начала года в крае отсортировано более 3 тысяч тонн вторичного сырья.

Прекратите валить где попало!

Еще одно важное направление работы ПЭО – борьба с несанкционированными свалками. Именно этой проблеме было посвящено большего всего вопросов и выступлений парламентариев.

Депутат Евгений Зотов поинтересовался, как будет решаться вопрос с ликвидацией несанкционированных свалок на сельских территориях. Елена Пархоменко, зампред правительства региона, ответила, что региональный оператор уже занимается такой деятельностью: соответствующие мероприятия проведены в Хасанском районе, Арсеньеве, на островных территориях Владивостока. При этом решение проблемы невозможно без введения цивилизованного способа сбора и утилизации отходов (организации контейнерной площадки, пакетированного сбора мусора или другого способа), который будет удобен жителям той или иной территории.

– Процесс появления новых свалок не останавливается, – заметил председатель ЗС ПК Александр Ролик. – Но люди должны жить в нормальных условиях и не ходить постоянно мимо свалок. Поэтому решать вопросы в области обращения с твердыми коммунальными отходами нужно в комплексе и совместными усилиями региональных органов власти и местного самоуправления.

В ходе видеосовещания депутаты также озвучили ряд других актуальных для жителей края проблем в сфере сбора и утилизации отходов: неукомплектованность контейнерных площадок, располагающихся в населенных пунктах Пограничного и Октябрьского районов, ситуация по заполнению ТКО полигона в краевом центре. Также был поднят вопрос о переносе полигона из Спасска-Дальнего в другое место.

Отдел политики «В»

Фото КГУП «Приморский экологический оператор»