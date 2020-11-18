Инфекционные центры открываются в городах края Они уже работают в Артеме, Уссурийске и Находке. На очереди – Спасск-Дальний, Арсеньев и Лесозаводск, сообщает пресса-служба регионального минздрава.

В Уссурийске АИЦ принимает по адресу: ул. Володарского, 98 в рабочие дни с 8.00 до 20.00, в выходные – с 8.00 до 18.00.

«В связи с высокой нагрузкой на поликлиники не всегда бригады успевают приехать оперативно на вызов. АИЦ – это альтернатива для тех пациентов, кто готов прийти к врачу самостоятельно. Пациентам с температурой 38 градусов и выше следует вызвать врача на дом», – отметил главный врач Уссурийской центральной городской больницы Андрей Скирута.

В Находке специализированный круглосуточный центр для оказания медицинской помощи пациентам с температурой и симптомами респираторных инфекционных заболеваний открыт на ул. Дзержинского, 5.

Как отметили в медучреждении, в красной зоне оборудованы кабинеты для приема больных, процедурная для забора биоматериалов на исследования, кабинеты ЭКГ и рентгенографии, в чистой зоне – ординаторские, колл-центр, комнаты для отдыха персонала. Переходы оснащены шлюзами для обеспечения противоэпидемической безопасности.

«Находкинский АИЦ соответствует всем нормам и требованиям, предъявляемым для работы с инфекционными пациентами. В центр могут обращаться жители Находкинского городского округа, независимо от прикрепления к той или иной поликлинике, в том числе ФМБА России. Мы прорабатываем вопрос организации специальных автобусных маршрутов для бесплатной доставки пациентов из микрорайонов города. Они начнут курсировать в ближайшее время», – отметила главный врач Находкинской горбольницы Альфия Семенюк.

В Артеме АИЦ работает на базе городской больницы по адресу: ул. Партизанская, 18.

Напомним: чтобы попасть к врачу, достаточно полиса и паспорта. Предварительная запись необязательна.

Граждане с другими жалобами по-прежнему принимаются в плановом режиме в поликлиниках.