Во Владивостоке для температурящих граждан работают шесть АИЦ в одном месте пациент проходит осмотр врача, сдает необходимые анализы, получает лист назначения и отправляется на домашнее лечение под дистанционный контроль врача.

во Владивостоке АИЦ открыты на базе поликлиник № 1, 3, 6, 9:

– поликлиника № 6 – ул. Черемуховая, 32 (работает круглосуточно),

– поликлиника № 9 – ул. Адмирала Горшкова, 3 (принимает круглосуточно),

– поликлиника № 1 по трем адресам: Комсомольская, 7, Котельникова, 10, Леонова, 21 (прием с 8.00 до 20.00).

– поликлиника № 3 – ул. Светланская, 131 (Центр здоровья и медпрофилактики, прием с 8.00 до 20.00).

От пациентов требуется лишь предоставить паспорт и полис. Прием с другими заболеваниями проводится в других филиалах поликлиник.

Помещения каждого АИЦ имеют отдельные входы. Чтобы попасть на прием в таком центре, не нужно заранее записываться.

Кроме того, для доставки в АИЦ во Владивостоке организовано три круглосуточных автобусных маршрута. Проезд бесплатный. Автобусы оформлены указателями «ЗАКАЗНОЙ» красного цвета и ходят по следующим маршрутам:

– «Заря» – Автовокзал – Русская – проспект 100 лет Владивостоку – Фирсова – Тухачевского – Снеговая Падь (поликлиника № 9) – Тухачевского – 100 лет Владивостоку – «Заря».

– «Маяк – Ж/д вокзал – Океанский проспект – Партизанский проспект – Гоголя – 3-я Рабочая – Жигура – Котельникова (поликлиника № 1, филиал) – 3-я Рабочая – Партизанский проспект – Алеутская – Маяк».

– «Бухта Тихая – Калинина – Диагностический центр (поликлиника № 6) – Запорожская – Окатовая – Змеинка – Трудовая – Вилкова – Запорожская – Диагностический центр (поликлиника № 6) – Калинина – Бухта Тихая».

Первый автобус на всех трех маршрутах отходит от конечной остановки в 8.00, все последующие – через каждые два часа.

Отдел новостей «В»