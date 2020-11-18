Жителям края расскажут, как защититься от финансовых мошенников Приморцы старшего поколения могут повысить свою финансовую грамотность в режиме онлайн. Им расскажут, как грамотно планировать расходы, какие приемы используют мошенники и как защитить от них себя и своих близких.

Как сообщает пресс-служба правительства края, образовательный проект – инициатива Банка России. Онлайн-занятия продлятся до 18 декабря.

«Чтобы принять в них участие, нужно перейти на сайт проекта (https://dni-fg.ru/) с любого устройства, подключенного к интернету, выбрать интересную тему, удобную дату, время мероприятия и зарегистрироваться. После этого вы получите ссылку для подключения к уроку. Участвовать в проекте можно индивидуально и в составе групп. Можно задавать вопросы лектору в режиме онлайн», – сообщили специалисты.

Отдел новостей «В»