Начинающих бизнесменов приглашают на онлайн-уроки В Приморье в рамках Всемирной недели предпринимательства для бизнесменов и самозанятых края, а также приморцев, желающих открыть свое дело, центр «Мой бизнес» разработал серию вебинаров на различные темы. Все мероприятия бесплатные и проводятся в онлайн-формате, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Благодаря этому курсу жители края, желающие открыть свое дело, и начинающие предприниматели последовательно узнают основы бизнес-планирования, маркетинга, продаж и привлечения клиентов. Важно, что курс затронет актуальные на сегодня темы продвижения услуг и товаров в Интернете, предприниматели смогут научиться создавать простой сайт самостоятельно и совершенно бесплатно», – сказала директор Центра поддержки предпринимательства (подразделение центра «Мой бизнес») Виктория Петрова.

Так, на этой неделе (в среду, 18 ноября) специалисты Федеральной налоговой службы России расскажут про основные изменения налогового законодательства, которые произойдут в 2021 году. Также эксперты объяснят особенности электронных сервисов ФНС и нюансы налога на профессиональный доход, которым пользуются самозанятые.

В четверг можно будет получить информацию об особенностях SMM-продвижения (то есть о рекламе через соцсети), о том, как участвовать в госзакупках, а также как планировать бизнес в период пандемии.

Более детальную информацию о вебинарах можно получить по телефону 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться на это и другие бесплатные образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» можно на портале mb.primorsky.ru в разделе «Календарь событий».

Отдел новостей «В»