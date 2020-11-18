Паралимпийцы края участвуют в чемпионате России На соревнования по регби на колясках, которые проходят в Евпатории, приморцы вылетели в понедельник утром.

По словам вице-капитана сборной Игната Платковского, акклиматизация будет сложная: вечером прилетают – утром игра, но они всегда готовы.

Наш край представляют девять игроков. С каждым на чемпионат отправились сопровождающий и багаж, в котором специальные коляски для регби, комплектующие, экипировка. Понятно, что такие расходы сама команда никогда бы не осилила. Губернатор края Олег Кожемяко как глава регионального отделения «Единой России» поручил партии помочь регбистам с поездкой на чемпионат.

«Поддержка паралимпийцев – это очередной шаг в стратегии добрых дел, которые необходимо делать, чтобы качество жизни и комфортность проживания были одинаково высокими для всех приморцев без исключения», – говорит глава владивостокского отделения «ЕР», депутат ЗС ПК Александр Щербаков.

Он также подчеркнул, что не сомневается в успехе приморских регбистов, которые своим примером показывают: жизнь безгранична в своих возможностях и в ней нельзя останавливаться и сдаваться.

Как говорят сами игроки, регби – игра жесткая и контактная, в ней много столкновений и падений, но ограниченные возможности – не преграда для настоящего спортсмена.

Из-за коронавируса весь 2020 год спортсмены не принимали участие в выездных соревнованиях. Участие в чемпионате России в Крыму – хорошая возможность еще раз рассказать о сильных духом параспортсменах.

Как заявил президент общества инвалидов-спинальников «Ковчег», тренер команды края по регби на колясках, наши паралимпийцы заряжены на победу и планируют войти в тройку сильнейших команд страны.

Отдел новостей «В»

Фото «Единая Россия»