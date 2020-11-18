Главный рыбак Дальнего Востока получает поздравления Президента ОАО «Дальрыба» Юрия Москальцова по праву можно назвать человеком-эпохой. Когда я 30 лет назад готовил к публикации свою первую о нем заметку в газете «Владивосток», он уже тогда возглавлял крупнейшее в Советском Союзе рыбопромышленное объединение, объемы добычи и переработки рыбы которого превосходили показатели большинства прибрежных государств мира.

С именем Юрия Ивановича связан расцвет рыбной отрасли на Дальнем Востоке. Его пик пришелся на 80-е и 90-е годы прошлого столетия. В 1990 году предприятиями «Дальрыбы» было добыто свыше 5 млн тонн сырья (столько ловят сейчас во всей России), а тогда это было в два раза больше, чем поймали в одной Канаде, и составляло почти половину уловов Советского Союза. Именно при Москальцове наш флот стал отправляться в многомесячные экспедиции к берегам Южной Америки и Антарктиды. Наши уловы достигли невиданных показателей. Впервые в истории лов минтая, сардины (сельди-иваси), сайры превысил показатель в миллион тонн. Началось массовое строительство средних и больших автономных траулеров и плаврыбзаводов. Помимо соленой и мороженой продукции к потребителям пришли консервы, пресервы и полуфабрикаты. Достичь таких успехов и обеспечить продовольственную безопасность страны удалось благодаря тесному сотрудничеству ученых и рыбаков. Все это делалось с подачи руководителя производственного объединения, поскольку Москальцов сам прошел трудовой путь в науке, занимался промыслом и переработкой, стоял у истоков выпуска новых видов продукции.

Юрий Москальцов родился 17 ноября 1941 года в Астраханской области. Его детство пришлось на суровую эпоху Великой Отечественной войны. Близость Волги и Каспия предопределила выбор будущей профессии, которую он получал в рыбопромышленном техникуме в Астрахани и Дальрыбвтузе во Владивостоке по специальности «промышленное рыболовство».

В далеком 1960 году Юрий Иванович начал свою трудовую биографию мастером добычи рыбы в управлении тралового флота «Сахалинрыбпром» городе Невельске. Затем с головой окунулся в науку и работал младшим научным сотрудником Сахалинского отделения Тихоокеанского научно-исследовательского института.

Флагманским инженером добычи и начальником экспедиции стал в 1964 году и занимал эти должности пять лет. Опытного рыбака назначили вначале заместителем начальника управления морского рыболовного и зверобойного флота, а позднее и всего «Сахалинрыбпрома». Работал на Сахалине на руководящих должностях до 1982 года. После чего его перевели во Владивосток первым заместителем начальника, а потом повысили до руководителя Всесоюзного рыбопромышленного объединения «Дальрыба». Именно с той поры Дальневосточное бассейновое производственное рыбохозяйственное объединение стало флагманом рыбной промышленности СССР. Москальцов остается во главе холдинга по сию пору. А параллельно является членом Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), а также членом Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, медалями «За доблестный труд» и «300 лет Российскому флоту», является почетным работником рыбного хозяйства России и заслуженным работником рыбного хозяйства Российской Федерации. С 1999 года Юрий Иванович почетный гражданин города Владивостока.

Ученики Юрия Ивановича Москальцова и редакция «В» от всей души поздравляют мэтра с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия на благо всего Дальнего Востока и рыбной отрасли.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта fishnews.ru