Отдай свой голос любимой плюшке Хлебная продукция приморских производителей представлена на первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России». Жители края могут проголосовать за любимые лакомства на сайте конкурса или в соцсетях.

Приморье представлено на конкурсе компаниями «Владхлеб» и «Хлебный дом» с продукцией, хорошо известной жителям края. Это шоколад фигурный – барельеф «Золотой мост», пирожное «Приморское», слойка с брусникой и батон.

Как отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, цель конкурса – познакомить людей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов. На сегодняшний день на конкурс поступило более 500 заявок из 79 регионов страны.

Поддержать любимый продукт и свой регион может любой житель края в режиме онлайн. Народное голосование состоится с 19 ноября по 2 декабря на официальном сайте конкурса «Вкусы России», в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Instagram и Twitter.

Отдел новостей «В»