На борьбу с COVID-19 добавили денег Приморский край получил дополнительно 74 миллиона рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба региона.

По словам министра здравоохранения края Анастасии Худченко, эти деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для медработников, на монтаж системы медицинских газов и кислорода в краевых бюджетных медучреждениях, на приобретение экспресс-тестов для диагностики COVID-19, которые будут использоваться на станциях скорой медпомощи, чтобы быстро определить наличие инфекции.

Ранее Приморье получило 15 миллионов рублей из федерального бюджета, которые направят на модернизацию системы ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Параллельно регион осваивает полученное финансирование в размере 71 миллиона рублей на приобретение медикаментов для лечения амбулаторных пациентов.

По данным на утро 17 ноября, в Приморском крае выявлено 218 новых случаев коронавируса, из них 121 – во Владивостоке. Сейчас в краевом цнтре закрыто 13 групп в 11 детских садах, 18 классов в 8 школах города находятся на дистанционном обучении.

Отдел новостей «В»