Разметку на находкинской трассе скорректируют Сплошную линию разметки на трассе Артем – Находка дорожники изменят на прерывистую до 25 ноября.

Это будет сделано на тех участках дороги, где позволят нормы безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, горизонтальная дорожная разметка на отремонтированной автодороге Артем – Находка – Порт Восточный нанесена в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения (ПОДД). Однако сплошная линия разметки практически по всей протяженности трассы вызвала многочисленные нарекания автомобилистов. Жалобы на это поступили в том числе и в социальные сети губернатору Олегу Кожемяко.

«Министерством по договоренности со специализированной компанией, занимающейся диагностикой и обследованием автомобильных дорог, проводятся обследования участков этой трассы. В тех местах, где возможно изменить сплошную линию разметки на прерывистую, не противореча безопасности дорожного движения, это будет сделано», – уточнили в ведомстве.

Отдел новостей «В»