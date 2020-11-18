Центр активного долголетия планируют открыть во Владивостоке Приморцы в возрасте 50+ предпочитают активный отдых на свежем воздухе, экскурсии по достопримечательностям родного края и обучение новым навыкам. Primorsky.ru опубликовал предварительные результаты опроса возрастных жителей Приморья, проводимого краевым правительством.

Как пояснили в краевом министерстве труда и социального развития, в ближайшем будущем в столице Приморья планируется открытие Центра активного долголетия, который объединит в себе различные занятия по интересам для самых разных категорий старшего поколения.

«И сейчас в крае люди в возрасте могут заниматься спортом, творчеством. Мы планируем расширить перечень этих полезных активностей уже с учетом мнения самих приморцев. Жители края 50+ могут высказать свое мнение, чем бы они хотели заниматься в свободное время, приняв участие в нашем опросе. Полученная обратная связь будет использована при реализации проекта по созданию Центра активного долголетия и поможет разнообразить досуг приморцев преклонного возраста», – отметили в профильном ведомстве.

На сегодняшний день свое видение свободного досуга выразили уже почти 200 человек. Большинство из них предпочитает рекреационный туризм: пешие прогулки, восхождение в горы, сплавы и другие активности на свежем воздухе. На втором месте по популярности – различные экскурсионные программы. Вариант по освоению навыков работы с компьютером также отметила значительная часть респондентов.

Среди предложенных активностей – танцы, фитнес, йога, обучение компьютерной грамотности, пение, изучение языков, игра на музыкальных инструментах, рисование, декоративно-прикладное творчество, экскурсии по городу, пешие прогулки, поэтические вечера, курсы оказания первой медицинской помощи, волонтерство, кулинария, посещение тренингов, лекций и другое.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря Новикова (правительство Приморского края)