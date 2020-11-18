Приморских медведей спасает приют После клеток у придорожных кафе они и с волками готовы дружить

Они дружат не только между собой, но и с волчатами, у которых пока нет своего вольера

О зоопарке «Садгород», выросшем когда-то из передвижного цирка, знают и в Приморье, и за пределами края. Здесь можно и на ящерок посмотреть, и ежиков попытаться погладить, и грозного льва увидеть. С каждым годом обитателей становилось все больше, поэтому в прошлом году зоопарк обзавелся новой территорией в Надеждинском районе. Там свои большие вольеры обживают медведи.

О расширении звериных владений задумывались уже давно. Зоозащитники все чаще стали привлекать внимание общественности к судьбе животных, томящихся в клетках, например, у какого-нибудь придорожного кафе, а то и брошенных за ненадобностью. Или осиротевших после гибели матери. Зачастую дальнейшая судьба таких медведей была печальна – их просто пристреливали, потому как в лесу они уже не выживут, а для людей опасны. Не плюшевая игрушка, однако… Теперь же сотрудники охотнадзора стараются пристроить косолапых в надежные и профессиональные руки. Например, в зоопарк «Садгород».

«Несколько лет мы сопротивлялись – «Садгород» же не резиновый. Но в итоге приняли решение строить отдельный приют для медведей, – рассказывает директор зоопарка Сергей Асновин. – А если уж строить, то очень просторные вольеры, чтобы животные жили в гораздо лучших условиях, чем те, из которых их забрали».

Так, например, в прошлом году в приюте появилась первая медвежья семья – папа Тимофей и сын Тимоха. Медведей забрали с металлобазы на станции Угольной. Долгое время животные жили в тесной клетке. А когда у предприятия сменился владелец, новому хозяину звери стали не нужны.

«В этой клетке медведи даже размножались, но самка, к сожалению, умерла от высочайшей степени ожирения. При перевозке мишек усыпили, а потом сразу выпустили в вольеры, – вспоминает Асновин. – К новым условиям они привыкли быстро, начали есть и очень радовались большой территории для прогулок – целый гектар! Медведи кувыркались в траве, боролись, купались в озере. И постепенно к нам стали привозить взрослых самцов и самок со всего Приморья: из Большого Камня, Лесозаводска, Уссурийска. Сейчас на территории приюта живут девять медведей. Чаще всего они приезжают к нам уже с именами, но вот недавно прибыл безымянный из придорожного кафе «Мимино». Мы его так и назвали. Конечно, у каждого свой характер: кто-то жадный, кто-то очень игривый, любит бороться и всех подряд задирает, кто-то агрессию проявляет и охраняет свое место. Есть даже медведи, которые дружат между собой. Самок мы держим отдельно, для них тоже нужна просторная территория под выгул. Но пока это только в планах – нужны деньги».

На новое место переехали не только медведи. Теперь в просторных вольерах живут верблюды, страусы и яки, им тоже подготовили просторные площадки для прогулок. А приехавшие из зоопарка в Амурской области четверо волчат пока делят территорию с мишками. Необычное соседство животные восприняли спокойно: вместе гуляют, играют и даже общаются по-своему. В будущем и у волков появится личная площадка.

В этом году приют медведей «Кипарисово» вошел в состав парка «Белый лев». В нем проживают 12 львов, среди которых три белые львицы. Здесь же три амурских тигра, каракалы, сервалы, птицы, камерунские козы. Животных можно кормить, фотографировать и просто наблюдать за их поведением. А зоолог проведет экскурсию и расскажет о питомцах парка.

Конечно, зимой медведи спят. Но, по словам Сергея Асновина, засыпают на всю зиму только взрослые особи. Молодые же не высовывают нос из вольера только при сильных морозах – от -20 градусов. Как только солнышко снова начинает пригревать, косолапые с радостью выходят прогуляться.

Каждый день обитатели парка ждут к себе в гости посетителей. Угощения можно приобрести на территории или привезти с собой овощи, фрукты, мясо.

Марина ЗУБКО

Фото из сети «Инстаграм» zoopark_vl