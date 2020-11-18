Приморская осень любой леди к лицу

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Участницы конкурса «Леди Осень 2020» раскрасили серость ноября прекрасным многоцветьем

Популярная приморская радиостанция «Лемма» подвела итоги 10-го, юбилейного конкурса «Леди Осень» (18+). Он собрал поистине созвездие красоты! Жительницы Приморья разных возрастов, принявшие участие в этом конкурсе, проявили поразительную фантазию, представ в совершенно разных, ни разу не повторившихся образах королевы осени!

Как выбрать лучших из самых прекрасных?

Напомним, что участницам конкурса необходимо было прислать свой фотопортрет на фоне осенней природы. Причем, как сказал поэт, эта картина должна была быть такой, «что не сможем мы глаз отвести». И нашим прекрасным и креативным землячкам это удалось! Необыкновенное очарование, волнительные ощущения – от тихой осенней грусти до яркого праздника, удивительной красоты лица и чудесные пейзажи Приморья – все это волшебным образом отразилось в присланных нам осенних портретах. Мы восхищались, оценивали и искренне радовались многообразию идей и настроений!

Всего на конкурс поступило 84 портрета с индивидуальной проекцией осенних лучей, багряных, золотых, лиловых одеяний природы, раскрашенных художником осенью.

Работы принимались до 10 ноября. С 11 ноября проходило официальное голосование. В результате кропотливого подсчета голосов в финал вышли 10 участниц, из их числа были определены три претендентки на победу. Обладательницу приза зрительских симпатий выбирали с помощью голосования в Instagram радио «Лемма». Вышедшим в финал девушкам перезвонили накануне торжественного дня награждения и пригласили в прямой эфир на радио «Лемма». Никто из них не знал, кто же именно выиграл звание королевы осени. Интрига сохранялась до последнего момента!

И вот настал день икс: 17 ноября в вечернем «Шоу быстрого реагирования» на «Лемме» ведущие Михей Бровкин и Дмитрий Каплун назвали имена победительниц и вручили им заслуженные награды.

Аплодисменты призерам!

Итак, четвертое место и приз зрительских симпатий достались Наталье Мачильской за фотопортрет «Осенняя невеста».

Третье место заняла Дарья Ясакова с фотоснимком «Красное золото на ветвях».

Второе место досталось Юлии Киселевой, ее фотопортрет называется «Краски осени».

Всем девушкам-призерам вручили сертификаты в магазины «Тома Дома», наборы американской косметики NYX, букеты цветов от салона Afrose и памятные дипломы.

Первое место, титул «Леди Осень 2020» и главный приз – украшение с якутскими бриллиантами от ювелирного салона «ЭПЛ. Якутские бриллианты» во Владивостоке», а также сертификат в сеть магазинов «Тома Дома», набор американской косметики NYX, фотосессию и интервью в глянцевом журнале «Дорогое удовольствие» выиграла Евгения Арзаняева. Все эти чудесные призы, конечно же, дополнили шикарный букет от салона Afrose и памятный диплом. Фотопортрет Евгении «Сказочная осень» набрал наибольшее количество голосов членов жюри, так как полностью отразил идею проекта.

По традиционным условиям конкурса в финал выходят четыре участницы. Но юбилейный конкурс на то и юбилейный, чтобы немного отступить от правил. Поэтому жюри единогласно выбрало пятую победительницу из числа участниц старшего возраста – Веру Михайловну Петрову. Этой прекрасной даме достался специальный приз – сертификат от клиники лазерных технологий и эстетической медицины «Медклуб». Раньше Вера Михайловна работала программистом, а сейчас предпочитает трудиться на даче. Увлечена путешествиями и планирует побывать в Японии, а о проекте «Леди Осень» говорит, что участвовать в конкурсах никогда не поздно. И это правда!

От души поздравляем всех призеров конкурса «Леди Осень 2020» с блестящей победой! Особая благодарность всем, кто поддерживал наш проект!

Оксана ЯКУШ

Партнеры проекта