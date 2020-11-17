Подготовка юных яхтсменов внушает оптимизм В первенстве России по парусному спорту, прошедшему в Геленджике, принимали участие более 500 спортсменов из 24 субъектов. Честь Приморья отстаивали воспитанники Краевой спортивной школы олимпийского резерва и владивостокского яхт-клуба «Семь футов».

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, по итогам девяти проведенных гонок в классе «Лазер радиал» 17-летний мастер спорта, неоднократный призер первенств страны и серебряный призер чемпионата России – 2020 Даниил Майстровский занял второе место. Он вошел в молодежную сборную России для участия в международных соревнованиях в 2021 году.

Среди младших девушек от 9 до 12 лет бронзу в классе «Оптимист» завоевала Екатерина Юрку – это был дебют спортсменки на соревнованиях столь высокого уровня.

По словам тренера Краевой спортивной школы олимпийского резерва Константина Пирожкова, для четверых юных приморцев эти соревнования российского уровня стали первой масштабной регатой.

«К стартам готовились дома, так как выездов в этом году было мало. На первенстве шла очень напряженная борьба, и наши рбята показали отличный результат. С наступлением зимы будем заниматься теорией и физподготовкой, готовиться к предстоящему сезону. Даниил Майстровский примет участие в сборах национальной команды», – отметил наставник.

Отдел новостей «В»

Фото Ассоциации яхт класса «Оптимист», Всероссийской федерации парусного спорта