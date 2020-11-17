Спортсменки из поселка Заводского вошли в сборную России Две бронзовые медали всероссийских соревнований по вольной борьбе завоевали спортсменки Краевой спортивной школы олимпийского резерва, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Турнир среди девушек до 18 лет прошел в Смоленске с 8 по 12 ноября. За награды боролись 160 спортсменок из 32 регионов России. Приморский край представили воспитанницы тренера Ильи Левковского из спортивного клуба «Лотос» (п. Заводской) Ангелина Бобрик, Диана Конкина и Ксения Симоненко.

В весовой категории до 73 кг третьей стала кандидатка в мастера спорта Ангелина Бобрик. Еще одну бронзовую награду среди участниц весом 57 кг завоевала неоднократная призерка первенств страны Диана Конкина.

Диана Конкина и Ангелина Бобрик вошли в состав сборной России до 18 лет по вольной борьбе. Эти соревнования были отборочными для формирования сборной команды России, тренировочные мероприятия которой пройдут в следующем месяце в Республике Крым.

Отдел новостей «В»

Фото Федерации спортивной борьбы Приморского края