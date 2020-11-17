Москве пришлось поделить с Приморьем второе место Приморские тхэквондисты вошли в состав национальной сборной и будут защищать честь региона и России на международных турнирах в следующем году.

Наши сортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ВТФ. Турнир в Симферополе, состоявшийся с 6 по 9 ноября, собрал более 200 участников из 24 регионов страны.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, Приморье представляли спортсмены из Владивостока, Находки и Партизанского района. Они составили серьезную конкуренцию соперникам, завоевав в общей сложности в индивидуальных и групповых выступлениях четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей, а также заняли второе общекомандное место.

Спортсмены Краевой спортивной школы олимпийского резерва Владимир Ляшков, Данила Маковкин, Егор Кулапин стали лучшими на первенстве России среди кадетов в групповых выступлениях в возрастной категории 15-17 лет.

Команда девушек в составе Ксении Веремеевой, Елизаветы Никифоровой и Олеси Грушецкой завоевала серебряные награды в этой же возрастной группе.

Первой в соревнованиях кадетов 12-14 лет стала приморская тройка из Находки – Никита Воробьев, Владислав Петров, Илья Кривобок.

В смешанных парных выступлениях в возрастной категории 15-17 лет Ксения Веремеева и Владимир Ляшков стали бронзовыми призерами первенства. В этой же дисциплине среди кадетов 12-14 лет бронза у Никиты Воробьева и Марии Жигайловой. Еще одну бронзовую награду Никита Воробьев завоевал в индивидуальных выступлениях.

Среди команд третье место в чемпионате заняли спортсменки Краевой спортивной школы олимпийского резерва – Александра Михайленко, Карина Кузнецова и Дорина Чебан, а мужская тройка – Дмитрий Ким, Артур Кулапин и Дмитрий Ким – взяла серебряную награду.

Воспитанник приморской федерации тхэквондо Дмитрий Ким стал двукратным чемпионом страны, выиграв две золотые награды в индивидуальных выступлениях и в паре. Также он завоевал серебряную медаль в парном фристайле и бронзу в индивидуальных выступлениях во фристайле. Его полный тезка Дмитрий Ким, недавно перешедший во взрослую категорию, отличился в индивидуальных выступлениях, став третьим среди мужчин 18-30 лет.

«К сожалению, часть команды не поехала на соревнования, к тому же сами они переносились несколько раз. Тем не менее приморцы показали достойный результат, поделив второе место в общекомандном зачете с Москвой», – сообщил тренер Краевой спортивной школы олимпийского резерва Павел Лаевский.

Отдел новостей «В»

Фото Федерации тхэквондо ВТФ г. Владивостока