Музыкальный фестиваль преподнес сюрприз от юного виртуоза Из-за коронавируса во Владивостоке причудливым образом переплелись два музыкальных фестиваля – традиционный осенний XVII международный джазовый (6+) и перенесенный на полгода XXIX классической музыки «Дальневосточная весна» (6+).

Сейчас на сцене Приморской филармонии поочередно выступают творческие коллективы разных жанров. Понятно, что основное внимание в данный момент приковано к выступлениям джазовых оркестрантов. Имена исполнителей говорят сами за себя. Это квартет Олега Бутмана, дважды обладатель приза зрительских симпатий предыдущих фестивалей во Владивостоке дуэт «Лушников и Моисеев», победитель Гран-при конкурса «Триумф джаза – 2019» российская певица София Ацбеха Негга вместе с эстрадным оркестром нашей филармонии и другие.

Однако и любителей классической музыки в конце минувшей недели также ожидал сюрприз. На концерте Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера заслуженного артиста РФ Анатолия Смирнова звучала музыка великих немецких композиторов XIX века Иоганнеса Брамса и Феликса Мендельсона.

При исполнении концерта для скрипки с оркестром, написанного автором знаменитого свадебного марша, вместе с музыкантами Тихоокеанского симфонического на сцену вышла учащаяся школы искусств Уссурийска Ангелина Лобко, которой в начале декабря предстоит выступить в финале XX международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» (за престижную награду ей предстоит сразиться с такими же юными соперниками из 23 стран мира). Впрочем, Англину этим не удивить - она уже является обладателем первых мест нескольких международных и российских конкурсов, играла вместе с Всероссийским симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева в Мариинском театре.

Вот и в этот раз юное дарование вместе со своими взрослыми коллегами виртуозно исполнила одно из лучших произведений маэстро Феликса Мендельсона. Кроме того, для слушателей Владивостока прозвучали симфония № 1 Иоганнеса Брамса и несколько других музыкальных шедевров.

Николай КУТЕНКИХ