Нет билета? Тогда вы черный лесоруб Факты уничтожения зеленых насаждений на улице Выселковой и в районе бухты Емар зафиксировали на прошлой неделе специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования городской администрации.

Сообщение о том, что в районе домов № 56 и 58 на улице Выселковой в результате отсыпки земельного участка грунтом уничтожено 45 деревьев, специалисты мэрии получили от местных жителей. По итогам проведенной проверки составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица компании. Материалы переданы для дальнейшего разбирательства в административную комиссию Первореченского района.

Еще 37 деревьев было уничтожено на четырех земельных участках в районе бухты Емар.

«Так как установить личность нарушителей оперативно не удалось, все административные материалы будут направлены в правоохранительные органы для проведения проверки, установления виновных лиц и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством», – отметили специалисты мэрии. И подчеркнули, что охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории города, независимо от форм собственности на земельные участки, где эти насаждения находятся.

Если жители города стали свидетелями незаконной вырубки деревьев, необходимо тут же сообщить об этом в полицию. Это позволит оперативно установить личности нарушителей и задержать их для дальнейшего разбирательства. Также граждане могут предоставить фото- и видеоматериалы с места события, указав дату и время происшествия и номера телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей.

В мэрии напоминают: чтобы не попасть в список черных лесорубов, необходимо получить разрешение на снос зеленых насаждений на территории Владивостокского городского округа (в обиходе его называют порубочным талоном). Право на выдачу разрешительного документа имеет управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока.

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Отдел новостей «В»

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