Школьный стадион ждет будущих чемпионов. И местных жителей Капитальная реконструкция стадиона завершилась в 39-й школе Владивостока на улице Ялтинской. Здесь установили спортивные тренажеры, уложили футбольное поле с искусственной травой и обустроили беговые дорожки с прорезиненным покрытием.

Помимо этого, на стадионе появились площадка для игры в баскетбол и волейбол, детский игровой комплекс, а также небольшая зона для игры в сквош, сообщает пресс-служба мэрии.

«Будем проводить на стадионе, если позволит погода, уроки физкультуры, – говорит директор школы Наталья Севостьянихина. – А вечером и рано утром, до начала занятий, приглашаем на спортплощадку жителей близлежащих домов. Все они тоже с нетерпением ждали ее открытия. Стадион будет открыт с 6 до 8 часов и с 19 до 21 часа, летом – до 22 часов».

«Объект полностью завершен и готов принимать будущих чемпионов, – сказал представитель компании-подрядчика. – Считаю, что сегодня это один из лучших школьных стадионов. Со своей стороны, мы сделали все возможное, чтобы он соответствовал всем требованиям безопасности».

После завершения реконструкции стадиона на пришкольной территории также прошли работы по озеленению. Теперь школьный двор украшают несколько елей, липа и 70 кустов кизильника.

Кроме того, подрядная организация, проводившая работы на стадионе, вручила школе подарок – компактную снегоуборочную машину. Она специально предназначена для уборки снега на спортивных объектах.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА