Техника на старте, реагенты закуплены Для владивостокцев любой снегопад – а до него все ближе и ближе – большой стресс. Рельеф нашего города не дает расслабиться ни водителям, ни пешеходам, ни мэрии. Одна надежда на благоразумность автовладельцев, которым уже пора переобуть свои машины, и готовность городских служб и управляющих компаний.

Как проинформировали в администрации муниципалитета, снегоуборочная техника, машины для нанесения на дороги жидкого химреагента, распределения песко-соляной смеси, а также рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) к предстоящей зиме готовы.

Для работы в зимний период на улицах Владивостока подготовлены 163 единицы техники, 125 из них – для уборки снега. Это тракторы-щетки, малые комбинированные машины для сметания снега, погрузчики, машины с отвалами, роторные погрузчики, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого химреагента. В этом году для нужд дорожного предприятия закупается еще 117 единиц новой техники, большая часть уже поступила на предприятие.

Закуплено необходимое количество реагентов, песка и соли. Часть уже готова к использованию на случай непредвиденного начала снегопада.

«Завод по производству химреагента мы запустили несколько недель назад. На сегодняшний день уже есть необходимые запасы и реагента, и песко-соляной смеси на случай осадков. Готовы приступить к работе в любой момент», – доложил начальник транспортного цеха СГТ Николай Носонов.

В СГТ добавили, что курсировать дорожная снегоуборочная техника будет по разработанным схемам. Традиционно в первоочередном порядке обрабатывать противогололедными материалами и очищать от снега будут сложные спуски-подъемы на основных проездах, а также дороги и магистрали, по которым курсируют общественный транспорт и основные потоки машин.

«Совместно с ГИБДД будут приниматься решения об ограничении движения во время непогоды на самых опасных участках. Традиционно это спуск на улице Капитана Шефнера и трасса Седанка – Патрокл. В случае необходимости возможно введение ограничений на въезд в город и передвижение большегрузного транспорта. Каждое такое решение будет приниматься на заседании оперативного штаба, который работает во Владивостоке в период непогоды», – рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

На уборку пешеходных зон, лестниц и переходов выйдут не только сотрудники СГТ, но и представители подрядных организаций, с которыми мэрия заключила контракты. Вручную и с помощью малой коммунальной техники они будут группами работать в Ленинском, Первомайском и Фрунзенском районах, включая село Береговое.

В мэрии напоминают: особое внимание подготовке к зиме необходимо уделить и управляющим компаниям. Каждая из них должна позаботиться о приобретении инвентаря, противогололедных материалов и выделении работников на уборку снега и наледи.

В начале ноября специалисты уже доложили главе города, что все ресурсоснабжающие организации готовы к холодам – закуплены материалы, топливо, сформированы бригады, которые в случае аварийных ситуаций будут оперативно их устранять. Транспортные компании также готовятся к зиме и возможным снегопадам, переобувают машины и готовят технику к работе в холодный период.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА