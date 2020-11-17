Жилищные инвестпроекты рассчитывают на «Стимул» Шесть крупных инвестиционных проектов в Приморье заявлены на участие в федеральной программе «Стимул». Государственная поддержка позволит сдать около 1 миллиона квадратных метров жилья.

Как сообщили в региональном министерстве строительства, сегодня в Приморском крае реализуется ряд крупных инвестиционных проектов в жилищной сфере, требующих господдержки для создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

«Это жилые комплексы во Владивостоке в районах улиц Снеговой, 9, Слуцкого, 5а, Леонова, 54. А также в поселке Трудовое на улице 50 лет Октября, 1, «ДНС Сити» в поселке Вольно-Надеждинском и «Формат» в поселке Зима Южная», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время ведется работа с потенциальными застройщиками, формируется необходимый пакет исходно-разрешительной документации для подачи заявки на участие в федеральной программе «Стимул» в 2021-2024 годах.

Как отметил губернатор Олег Кожемяко, решить задачу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» позволят и другие меры, реализуемые в Приморье. В том числе реновация промышленных зон, вовлечение в оборот жилстроительства земель Минобороны, снятие режима охраны запретной зоны военных лесничеств, строительство арендного жилья с привлечением ипотечных займов для работников бюджетной сферы, молодых семей, сокращение аварийного жилфонда, участие в программах «Доступная ипотека» и «Дальневосточная ипотека», поддержка обманутых дольщиков и другие.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru