Кто будет советовать, как развивать общественное пространство? Общественный совет по вопросам архитектуры и дизайна городской среды будет создан в ближайшее время при администрации Владивостока, информирует пресс-служба муниципалитета.

Согласно документам в совет войдут представители администрации и думы города, специалисты в области архитектуры, дизайна и градостроительства, представители научных, проектных, а также общественных организаций, деятельность которых связана с архитектурно-художественной деятельностью, урбанистикой, охраной культурного наследия.

Численность совета – не более 15 человек, при этом количество представителей органов местного самоуправления не должно превышать 30 процентов.

Согласно положению о совете в его задачи входят совершенствование взаимодействия администрации города с организациями и гражданами, заинтересованными в развитии и улучшении архитектуры и дизайна городской среды, выработка рекомендаций в области архитектурно-планировочных решений.

На обсуждение совета будут выноситься проекты комплексного развития и благоустройства общественных территорий – как скверов и парков, так и инфраструктуры улично-дорожной сети. На суд экспертов планируется представлять знаковые для города памятники, малые архитектурные формы и другие элементы городской среды. Совет примет участие в обсуждении комплексных решений по созданию дизайн-кода города и других важных для Владивостока проектов.

«В администрации Владивостока уже начали активно применять принципы соучаствующего проектирования, когда граждане в ходе проектных семинаров формируют техническое задание на проектирование общественных пространств, а затем обсуждают уже готовые проекты, – отметил заместитель главы администрации Азат Ислаев. – На нынешнем этапе важно также начать поэтапно упорядочивать архитектурный облик города, обсуждать и применять комплексные подходы в этой сфере, причем привлекать к этой работе экспертов высокого уровня».

Организация деятельности общественного совета закреплена за управлением архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа. Уже сейчас со своими предложениями по составу консультативно-совещательного органа обращаются представители профессионального сообщества.

При этом помимо совета в администрации города создан отдел дизайна городской среды, в полномочия которого входит согласование всех проектов благоустройства и закупок элементов благоустройства, которые имеют значение для визуального образа территорий.

Общественный совет должен стать полноценной площадкой для широкого обсуждения идей и направлений развития городской среды. Кроме того, необходимо сделать работу совета неформальной и максимально открытой.

Отдел новостей «В»