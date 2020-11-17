Мэрия разрабатывает дороги к новостроям Еще один жилой многоквартирный дом введен в строй во Владивостоке: очередные 200 квартир в доме на Зеленом бульваре начинают заселять жильцы.

Застройщиком жилого здания стал резидент свободного порта Владивосток – компания «Восточный луч». В этом районе уже возведено два высотных дома, идет строительство третьего, 25-этажного. Подарком для жителей от застройщиков стал ремонт дороги от Нейбута до нового микрорайона – бывшая грунтовка теперь оделась в асфальт.

Кроме того, по заказу администрации Владивостока разработана проектно-сметная документация и планируется строительство автомобильной развязки, которая свяжет дорогу Седанка – Патрокл с микрорайоном Зеленый Угол. Также ведется разработка документации на строительство дороги протяженностью 1,5 км – от новой развязки до микрорайона и улицы Нейбута.

По решению мэрии с декабря прошлого года сюда стал ходить автобусный маршрут № 14 – «Зеленый бульвар – Баляева – Луговая».

«Владивосток нуждается в новом жилье, причем перед городом стоит задача максимально наращивать объем жилищного строительства. И очень важно, чтобы на рынке строительных услуг работали надежные, социально ответственные компании», – отметила и.о. главы города Наталья Соколова.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / vlc.ru