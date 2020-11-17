Закрыли дверь и думаете, что к вам не придут? Как кафе, клубы и бары Владивостока соблюдают требования о запрете ночной работы, в очередной раз проверили административные комиссии.

Участие в рейдовых мероприятиях приняли специалисты городской администрации, сотрудники полиции и Росгвардии. По итогам мониторинга было выявлено два предприятия, нарушивших установленные ограничения.

В ночь на 14 ноября основное внимание проверяющие уделили заведениям, расположенным во Фрунзенском районе: именно здесь сосредоточено большое количество увеселительных организаций. Административная комиссия побывала в точках общепита на улицах Верхнепортовой, Алеутской, Посьетской, Пограничной, Светланской, Семеновской и Океанском проспекте.

«Заведение на улице Верхнепортовой, 38 обслуживало гостей после полуночи. Составлено два административных материала – за невыполнение требований режима повышенной готовности и нарушение санитарно-эпидемиологических требований», – рассказал Андрей Гончаров, начальник отдела управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города. И предупредил, что рейдовые мероприятия будут проходить на регулярной основе во всех районах города.

Нередко, по свидетельству участников рейдовых групп, увеселительные заведения продолжают свою деятельность после полуночи при закрытых дверях.

«Во время проверки также было выявлено заведение на улице Семеновской, сотрудники которого препятствовали проверке. Владелец бара приглашен в отдел полиции для дачи пояснений и дальнейшего разбирательства», – уточнили специалисты.

Стоит отметить, что о вводимых ограничениях все заведения были предупреждены заранее. Разъяснительные беседы с сотрудниками кафе, клубов, ресторанов проводили и в рамках рейдовых мероприятий.

В общественном транспорте Владивостока также ежедневно проверяют соблюдение масочного режима. Только в прошедшую пятницу, 13 ноября, в городе проверили 186 автобусов и 237 такси. За нарушения составлено 22 протокола.

Напомним, что из-за сложной эпидобстановки в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Во Владивостоке работают 17 административных комиссий. Они проверяют транспорт, магазины, торговые центры и другие организации на соблюдение мер, предусмотренных режимом повышенной готовности.

Отдел новостей «В»

Фото управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти