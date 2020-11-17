Массовые ограничения в школах и детсадах не планируют. Но меры усилят С началом новой четверти в школах Приморья меры по недопущению распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции должны быть усилены. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко.

По данным на утро понедельника, территориальным управлением Роспотребнадзора в Приморье зафиксировано 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с нарастающим итогом – 18719.

«Превышение среднекраевого показателя заболеваемости зафиксировано во Владивостоке, Находке и Хасанском районе. Также новые случаи регулярно регистрируются в Артеме, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Партизанском и Ольгинском районах. На других территориях новые заболевшие появляются, но не каждый день. Проведение профилактических мероприятий актуально везде», – обозначила заместитель руководителя ведомства Светлана Морозова.

Олег Кожемяко подчеркнул, что на территориях следует продолжать контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, местах скопления людей.

«Понятно, что люди устали, что внимание ослабляется, но соблюдать масочный режим следует неукоснительно. Кроме того, школьники приступили к занятиям. Главная задача – не допускать вспышек заболеваемости в школах и дошкольных учреждениях. Любые очаги должны быть оперативно локализованы. Массовых ограничений в учебных заведениях вводить не планируем», – заявил глава Приморья.

Отдел новостей «В»