Губернатор потребовал разобраться с загрязнением бухты в Находке В течение недели установить причины появления радужной пленки в морской акватории Находки поручил контрольно-надзорным органам Олег Кожемяко.

Глава Приморья обозначил, что нужно провести тщательное расследование причин загрязнения бухты. В частности, проверить все емкости нефтепродуктов вдоль причальной стенки, даже те, которые уже не используются, установить ответственных за содержание коллекторов, выявить все случаи несанкционированных сливов в акваторию. Кроме этого, по его словам, нужно усилить контроль за судами, стоящими на рейде, особенно при их заправке топливом.

Также Олег Кожемяко потребовал от аварийных портовых служб незамедлительно реагировать на подобные происшествия и, как только поступает сигнал о появлении таких пятен, без промедления выводить суда, ставить боновые ограждения, площадь загрязнения обрабатывать специальным сорбентом.

«Проволочки с очисткой акватории недопустимы», – подчеркнул глава региона.

Как доложили руководители контрольно-надзорных органов, сейчас идут проверки по всем фактам загрязнения бухты. Так, случаи появления масляной пленки зафиксированы 22 октября и 6 ноября.

«Определены компании, которые могли загрязнить акваторию. По итогам проверки будет рассчитан нанесенный экологии ущерб, а деятельность таких предприятий может быть приостановлена», – обозначил и.о. руководителя Управления Росприроднадзора по Приморскому краю Владимир Сонин.

Параллельно ведут проверки природоохранная и транспортная прокуратуры.

Губернатор особо подчеркнул, что нарушители экологических норм должны быть установлены и наказаны.

И никаких снисхождений к ним быть не может.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря Новикова (правительство Приморского края)