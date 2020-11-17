Метеорологи объявили о штормовом предупреждении С 18 по 20 ноября ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает сайт Примпогода.

18 ноября начнутся небольшие и умеренные осадки (в виде дождя, на севере Приморья – дождя со снегом). 19-20 ноября на большей территории края ожидаются сильные осадки (дождь, дождь, переходящий в снег, снег).

В отдельных районах сильные осадки могут перейти в очень сильные (более 50 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, более 20 мм при снеге). Ожидаются гололедные явления.

В континентальной части края усилится ветер до 15-22 м/сек. Во Владивостоке и на отдельных участках побережья порывы ветра до 25-30 м/сек. Местами метель.

Отдел новостей «В»