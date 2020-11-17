Жительница Приморья предотвратила преступление против ребенка В следственном отделе по Спасску-Дальнему от лица руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю Владимира Фомина вручена благодарность женщине, проявившей бдительность и активную гражданскую позицию, сообщат пресс-служба ведомства.

В один из октябрьских дней женщина увидела, что ее ранее судимый сосед привел домой незнакомого ребенка. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы, и на место выехал наряд полиции. В квартире действительно находился 9-летний ребенок. Позже с участием психолога был проведен опрос ребенка, и выяснилось, что опасения женщины были не напрасны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка.

Отдел новостей «В»