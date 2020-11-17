Все, что разрыли, закопают и благоустроят

Благоустройство территорий, где проходили работы по ремонту коммунальных сетей, Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС) планирует завершить до 30 ноября, сообщает пресс–служба мэрии.

17 нояб. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4762 (6467) от 17 нояб. 2020
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По словам специалистов ВПЭС, выполнение благоустройства подразумевает обустройство дорожных покрытий. Сейчас 85 % городских территорий, где проводился ремонт, уже восстановлены. В основном это проезжая часть и придомовые территории. 

«Остались небольшие объекты размером от одного до двух квадратных метров, где требуется только уложить асфальт. Так как в ноябре погода еще плюсовая, то ремонтные работы продлили на две недели», – пояснил инженер производственно-технической службы ВПЭС Алексей Филиппов. 

По словам специалистов ВПЭС, с момента наступления заморозков укладка асфальта будет прекращена и участки, где не успеют уложить асфальтобетон, будут восстановлены во втором квартале 2021 года.

Отдел новостей «В»

Фото МУПВ «ВПЭС»