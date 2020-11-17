Все, что разрыли, закопают и благоустроят Благоустройство территорий, где проходили работы по ремонту коммунальных сетей, Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС) планирует завершить до 30 ноября, сообщает пресс–служба мэрии.

По словам специалистов ВПЭС, выполнение благоустройства подразумевает обустройство дорожных покрытий. Сейчас 85 % городских территорий, где проводился ремонт, уже восстановлены. В основном это проезжая часть и придомовые территории.

«Остались небольшие объекты размером от одного до двух квадратных метров, где требуется только уложить асфальт. Так как в ноябре погода еще плюсовая, то ремонтные работы продлили на две недели», – пояснил инженер производственно-технической службы ВПЭС Алексей Филиппов.

По словам специалистов ВПЭС, с момента наступления заморозков укладка асфальта будет прекращена и участки, где не успеют уложить асфальтобетон, будут восстановлены во втором квартале 2021 года.

Отдел новостей «В»

Фото МУПВ «ВПЭС»