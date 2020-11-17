И кошки нет, и «Адмирал» не играет. А памятник в топе Памятник кошке Матроске из Владивостока вошел в топ-100 самых интересных и необычных скульптур России.

Памятник примет участие в финальной борьбе во всероссийском конкурсе «СкульпТУТУра», в ходе которого определят самую необычную скульптуру России. За это звание соревнуются 100 участников. Раунд, в котором будет представлен памятник из Приморского края, пройдет с 17 по 23 ноября 2020 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Туту.ру.

Напомним, что кошка Матроска стала символом хоккейной команды «Адмирал». История началась, когда четвероногая съела в аэропорту Владивостока морепродуктов на 60 тысяч рублей. Рыбный магазин предъявил счет аэропорту, но расходы взял на себя хоккейный клуб – кошка стала его талисманом. В 2016 году кошка умерла. Было решено установить ей памятник около «Фетисов-арены».

В конкурсе «СкульпТУТУра» проголосовало за лучшую скульптуру уже более 60 тысяч человек. Первыми тремя финалистами стали Курская область, Республика Тыва, Удмуртская Республика. Приморский край может присоединиться к тройке финалистов и завоевать почетное место.

Сообщается, что каждая скульптура получила представление в 3D. Для каждой из 100 необычных скульптур команда Туту.ру создала объемную модель, которую можно рассмотреть, повертеть, внимательно изучить и проголосовать за самую лучшую. Свой голос можно отдать в социальной сети «ВКонтакте» на официальной страничке организаторов конкурса.

Отдел новостей «В»

© РИА Новости / Виталий Аньков