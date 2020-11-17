Сотрудники ГИБДД сдали кровь для жертв аварий В рамках общекраевой акции, посвященной Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, сотрудники ГИБДД Владивостока стали донорами крови для приморцев, пострадавших в автоавариях.

«Сдача крови для всех нуждающихся граждан – это не служебный долг, а добровольное желание наших сотрудников оказать помощь людям», – отметили инспекторы Госавтоинспекции.

Согласно статистике, как сообщает пресс-служба городской ГИБДД, с начала этого года на территории дальневосточной столицы зарегистрировано 886 дорожно-транспортных происшествий. Количество пострадавших превысило одну тысячу человек. В результате автоаварий погибли 35 граждан.

Госавтоинспекция Владивостока призывает всех автолюбителей при управлении транспортными средствами быть осторожными и внимательными.

Отдел новостей «В»

Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку