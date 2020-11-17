Первый раз – и сразу золото Приморский край стал победителем XXVIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» в Москве. «Морские» проекты региона получили наивысшую оценку жюри.

Самая большая архитектурная выставка проходила с 11 по 13 ноября в Гостином дворе. В павильоне Приморского края (отметим, что наш регион участвовал в выставке впервые) было представлено пять уникальных проектов. Это «морской» проект комплексного малоэтажного освоения острова «Елена». Проект жилого комплекса «Де-Фриз сити», который включает четыре высотных дома и бизнес-центр в самой южной части полуострова. И два проекта, направленные на рекреационное развитие столицы края и представленные Дирекцией общественных пространств Владивостока. «Это развитие набережной Амурского залива до мыса Кунгасного и реконструкция парка Минного городка, который должен стать главным городским парком Владивостока. Проект парка разработан с учетом мнения жителей города», – отметил главный архитектор Приморского края Александр Котляров. Еще один проект был представлен в номинации реализованных проектов современной архитектуры – это бизнес-центр, расположенный на улице Горной. Его фасад выполнен по самым современным технологиям в виде паутины.

Министр строительства России Ирек Файзуллин и президент Союза архитекторов России Николай Шумаков проявили большой интерес к экспозиции региона, оформленной в морской тематике. По их словам, ни один другой регион не обладает таким огромным потенциалом прибрежных территорий. Павильон Приморского края пользовался большой популярностью у гостей выставки. Особый интерес у посетителей вызвал проект острова Елены.

В результате дебют нашего региона оказался более чем удачным. Приморье удостоено высшей награды – золотого знака «Зодчество» и опередило традиционных лидеров фестиваля – Санкт-Петербург и Республику Татарстан.

«Первый раз на фестивале - и сразу золото. Это стопроцентный результат!» – поделился впечатлениями главный архитектор Приморья Александр Котляров.

Отдел новостей «В»

Фото:

с сайта primorsky.ru, министерства строительства Приморского края