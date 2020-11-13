Как будто во сне… с Мастроянни Какие премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке?

На большие экраны выходят шедевр Федерико Феллини «8 с половиной», скандинавская комедия «Еще по одной», отечественный фильм о расстреле забастовки в Новочеркасске «Дорогие товарищи!», черная комедия «Дичь», мексиканский мультфильм «Академия монстров» и французская семейная комедия «Не все дома».

«8 с половиной» (16+)

Измотанный режиссер погружается в водоворот воспоминаний и фантазий, где невозможно отличить вымысел от реальности.

Один из самых известных фильмов Федерико Феллини с Марчелло Мастроянни в главной роли. Отрывок из жизни героя, который мучается от того, что слава, женщины и деньги у него есть, а хотелось бы вдохновения и смысла жизни. Все это в карусели бесконечных диалогов и коротких сцен, которые у мастера менее талантливого послужили бы основой отдельного фильма. Но Феллини щедр на то, чтобы угощать зрителя в режиме нон-стоп, все у него сконцентрировано и плотно, ярко и празднично. Картина начинается с произвольной точки в жизни героя и заканчивается также произвольно. При этом понимаешь все, что было у героя до и что будет с ним после.

«Еще по одной» (18+)

Заходят как-то в бар профессор истории, психолог, экономист и физрук. И решают проверить научную теорию: c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Бокал вина утром, пинта пива в обед, стакан виски вечером. Казалось бы, что может пойти не так?

Фильм известного шведского режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсоном в главной роли. Для тех, кто любит скандинавское кино во всем его разнообразии. Есть у них помимо мрачных триллеров еще и комедии. Правда, тоже с трагической горчинкой.

«Дичь» (18+)

В результате странного инцидента старшеклассница меняется телами с серийным убийцей. У нее есть меньше 24 часов, чтобы все исправить, после чего ситуацию уже не обратить. Американская черная комедия с Винсом Воном в главной роли.

«Дорогие товарищи» (16+)

1962 год, в Новочеркасске – забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считаные часы на улицах звучат выстрелы. Работница парткома Людмила искренне верит в то, что строит коммунистическое общество, и возмущается поведением заводских смутьянов. Но, когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

«Академия монстров» (6+)

Школьнику Дэнни живется несладко: он не может подружиться с одноклассниками и не находит общего языка с преподавателями. И всему виной его гениальность. Но однажды он попадает в школу для одаренных детей, где случайно открывает портал в мир... монстров.

«Не все дома» (12+)

Мама большого и дружного семейства уезжает в небольшой отпуск, чтобы восстановить силы. Муж, уверенный, что домашнее хозяйство по сравнению с управлением большой компанией – это пара пустяков, смело остается с детьми. Десять дней, три ребенка, один папа... Что могло пойти не так?

Фото с сайта Kinopoisk.ru