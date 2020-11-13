На инженеров будут учить со школы Во владивостокской школе № 23 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля в 2021 году будет отрыт инженерный 10-й класс, сообщает пресс-служба мэрии.

Цель создания такого класса – поддержка наиболее способных и одаренных детей, желающих в будущем связать свою профессиональную деятельность с техническими специальностями. Обучение будет считаться предпрофессиональным.

Как пояснили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, 23-я школа вошла в число шести образовательных учреждений региона, где будет реализован проект «Инженерный класс в приморской школе». Особенностью таких классов станет работа детей со специальным оборудованием. Средства на его приобретение выделены из краевого бюджета в рамках нацпроекта «Образование».

«Обучать детей инженерного класса будут не только школьные педагоги, прошедшие специальную подготовку, но и преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений, – рассказали в управлении. – И работа уже началась. Идут переговоры со специалистами, составляется программа обучения, создается нормативно-правовая база проекта. Класс планируется открыть 1 сентября».

Обучение в инженерном классе будет бесплатным. Если число подавших заявление превысит количество мест, набор учащихся 10-х классов пройдет на основе рейтинга образовательных достижений.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru