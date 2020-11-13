Мингородок: лестницы заканчивают, лавочки устанавливают В парке Минного городка впервые за многие годы проводят масштабный ремонт. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, уже завершены запланированные на текущий год работы по асфальтированию тротуаров и основной дороги, смонтирован участок сети ливневой канализации и подходит к концу ремонт лестниц.

В завершающей стадии и работы по восстановлению лестниц, соединяющих парк с остановками общественного транспорта «Поликлиника» и «Минный городок». Напомним, что они, будучи полностью разрушенными, были демонтированы, и сейчас на их месте возводят новые лестницы из гранита. «Специалисты подрядной организации также возводят еще пять небольших железобетонных лестниц на территории парка», – добавили в управлении дорог и благоустройства.

Также восстановлена система ливневой канализации – по заказу городской администрации специалисты подрядной организации отремонтировали 20 смотровых колодцев, смонтировали около 650 метров труб диаметром от 300 до 1000 миллиметров, установили 340 метров лотков закрытого типа и провели ряд других работ.

В парке будет установлено 50 новых лавочек и 50 урн.

Кстати, корреспондент «В» на прошлой неделе прогулялся по парку и был приятно удивлен: дорога ровная, тротуар широкий, на новых лавочках отдыхают молодые мамочки (коляски с новорожденными рядом стоят) и пожилые люди. Причем лавочки установлены там, где их никогда не было (а может, просто уже никто не помнит), но их расположение весьма удачно – не только в центре парка, но и вдоль дороги напротив озер, на бывшей детской игровой площадке (там когда-то стояли какие-то деревянные изваяния, сейчас все снесли и разровняли). Так что первый этап благоустройства дает надежду: эта зеленая, но разрушенная зона отдыха станет настоящим парком. Тем более что проводимые здесь работы вписаны в единую концепцию реконструкции, которая сейчас разрабатывается с учетом мнения горожан.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения Кулешова / www.vlc.ru